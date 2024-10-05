Іран, очікуючи на відповідь від Ізраїлю, відвів свої нафтові танкери, – BILD

Ще декілька днів тому велика кількість танкерів стояла на якорі біля острова Харк, та наразі вони залишили цей район.

Іранські нафтоплави виводили в міжнародні води через можливий удар Ізраїля по найбільшому нафтовому терміналу Ірану. Влада Ізраїлю погрожувала такою відповіддю на останній масований удар Ірану.

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На супутникових знімках видно, що ще кілька днів тому велика кількість танкерів стояла на якорі біля острова Харк, який називають "нафтовим островом". Близько 90% експорту іранської нафти проходить через цей стратегічно важливий вузол.

4 жовтня порт опустів. Незалежний сервіс із відстеження транспортування нафти TankerTrackers також підтвердив, що Іран відвів свої величезні супертанкери класу VLCC з акваторії біля острова Харк.

Зазаначають, що причиною реакції іранської влади може бути позиція президента США Джо Байдена. Зокрема, коли журналісти запитали його про можливі ізраїльські удари по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Байден сказав, що "веде переговори з цього питання", але тут же обірвав свою відповідь.

Важливо. Президент США Джо Байден закликав Ізраїль не бити по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на останню атаку.