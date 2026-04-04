Реальна вразливість США: як Іран підряд збив 2 американські літаки

Іран за останні дні збив 2 американські літаки. Такі інциденти спростовують заяви президента США Дональда Трампа стосовно "повного панування у небі над Близьким Сходом".

Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет неодноразово заявляли про повну свободу дій в небі над Іраном. Про це повідомили в CNN.

Як Іран збив літаки та викрив брехню Трампа?

Іран зміг вразити декілька літаків США за останні дні. Відомо, що Вашингтон втратив F-15, A-10 та, ймовірно, винищувач F-35 і гелікоптер Black Hawk. Такі інциденти суперечать заявам Гегсета та Трампа про контроль неба.

Гегсет 4 березня під час брифінгу заявив, що США та Ізраїль невдовзі контролюватимуть небо над Іраном. Він додав, що Тегеран нічого не зможе зробити.

Менш ніж за тиждень, дві найпотужніші повітряні сили у світі матимуть повний контроль над іранським небом,

– зазначив Гегсет.

Трамп також наголошував на повному контролі ситуації. Лідер США заявляв, що американські літаки без проблем літають над Іраном, а Тегеран не може їх збити.

Президент США постійно повторював, що Іран немає флоту, систем ППО та повітряних сил, а їхні радари давно знищені.

І це лише черговий приклад того, як Трамп та його оточення, очевидно, перебільшують військовий успіх,

– заявили в CNN.

У виданні зазначили, що заяви Трампа про повне знищення іранських пускових установок також виявилися перебільшенням. КВІР досі зберігає приблизно половину своїх можливостей.

Основна політична проблема ситуації полягає в тому, що військовий успіх в Ірані й досі залишається головною метою Білого дому.

