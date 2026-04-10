Іранські дрони, якими атакують бази США, можуть містити американські компоненти, – Власюк

Іранські безпілотники, які застосовуються для атак на американські військові об'єкти на Близькому Сході, можуть містити компоненти виробництва США. Також у їхній конструкції ймовірно присутні російські технологічні елементи.

Детальний аналіз уламків наразі триває. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк, передає "РБК-Україна".

Що відомо про американські деталі в дронах, які використовує Іран для атаки на бази США?

За словами Власюка, перші ознаки використання російської електроніки були виявлені під час аналізу уламків дронів, що раніше прилітали на Кіпр з території Ірану. Зокрема, йшлося про антени російського виробництва "Комета". Після цього фахівці почали ширше досліджувати складові іранських безпілотників і ракет, які застосовуються в регіоні – зокрема в Іраку, Катарі та Бахрейні. Мета дослідження – встановити походження компонентів та логістику постачання.

Власюк також припустив, що в таких системах можуть одночасно виявлятися як російські, так і американські деталі. Він нагадав, що раніше в іранських "чистих" дронах, які використовувалися Росією у війні проти України у 2022 – 2023 роках, вже фіксувалися компоненти американського виробництва. За його словами, наразі збір та аналіз інформації триває, а повна картина щодо складу таких озброєнь ще формується.

Зверніть увагу! Трамп оголосив про тимчасове перемир'я з Іраном. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів для 24 Каналу, що Іран отримав більше переваг від цих домовленостей. Трамп відчуває тиск від американців та, зокрема, демократів за розв'язаний конфлікт на Близькому Сході.

