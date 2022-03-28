В Ірландії підтримка вступу в НАТО зросла до рекордного рівня після нападу Росії на Україну

Після нападу Росії на Україну мешканці Ірландії почали активніше задумуватися про вступ до НАТО. Про це свідчать свіжі результати опитувань.

Опитування, проведене Business Post спільно з Red C показало, яким є ставлення мешканців Ірландії до вступу в НАТО. Виявилося, що кожен другий хотів би, щоб країна стала частиною Альянсу.

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В Ірландії рекордна підтримка вступу до НАТО

Результати опитування свідчать про те, що уже 48% респондентів прагнуть вступу до НАТО. Зауважимо, що проти цього виступили 39% опитаних.

У виданні підкреслюють, що це рекордний рівень підтримки вступу до Альянсу в Ірландії. Для порівняння, таке ж опитування у січні – до початку війни Росії проти України – показало, що вступ до НАТО підтримують лише 34%.

Також 59% ірландців прагнуть, щоб країна суттєво збільшила витрати на військо. Натомість проти цього виступили понад чверть опитаних – 28%.

А ще ірландці не проти того, щоб їхні війська були частиною потенційної майбутньої армії Європи. Таким є бажання 46% респондентів у країні.

Зауважимо, що Ірландія щороку на оборону країни витрачає 1,1 мільярда євро. Це усього 0,2% від ВВП країни. І це найнижчий показник по всьому Євросоюзу.

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