В Ірпені окупанти розстріляли людину просто в дитячому садочку: жахливі кадри

Російські загарбники цинічно і жорстоко вбивали українців у містах на Київщині. Йдеться про Бучу, Гостомель, Ірпінь тощо.

Наслідки злочинів окупантів досі щодня знаходять у вже звільнених містах. Це страшні кадри насилля, катувань та розстрілів.

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Мер міста Ірпінь Олександр Маркушин поширив відео, на якому видно, що когось розстріляли у дитячому садочку одного з житлових комплексів.

Крім того, що всередині садка окупанти мародерили, в приміщенні чітко видно місце розстрілу, адже на стіні сліди крові. Найімовірніше, людина загинула від пострілу у голову. На відео на підлозі можна помітити мізки жертви.

Відео з місця розстрілу

Особу загиблого намагаються встановити.

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