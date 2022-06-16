У Ірпені відкрили виставку та організували концерт: MamaRika розповіла про біль від побаченого

У Ірпені відкрили виставку "Історична весна". Також там відбувся концерт, на якому виступили MamaRika, Девід Аксельрод та Khayat.

Захід 15 червня організував благодійний фонд TvoryDoBro. На ньому мовилось про українських жінок під час війни.

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В Ірпені відкрили виставку, присвячену жінці під час війни

У звільненому від російських окупантів Ірпені, що на Київщині, відкрили благодійний фотопроєкт "Історична весна". У ньому взяли участь українські жінки.



У Ірпені відкрили виставку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також було спілкування з психологом на тему "Жінка на війні".



У Ірпені відкрили виставку, присвячену українським жінкам / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



У Ірпені також спілкувались з психологом про жінок на війні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Виставку відкрили на території знищеного окупантами житлового комплексу "Ірпінські липки".



Виставку в Ірпені відкрили біля зруйнованого ЖК /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

MamaRika розповіла, що вона вирішила приїхати в Ірпінь, бо не може інакше.



У Ірпені відбулась виставка та концерт / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Співачка пояснила, що місто треба відбудовувати, адже люди в ньому втратили домівки.

Усі ми люди, ми зараз повинні допомагати, бути сильними, об'єднуватись та кричати про те, що відбувається,

– пояснила MamaRika.

Додала також, що її метою було допомогти – хоча б своєю присутністю та піснею.



MamaRika виступила в деокупованому Ірпені / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Співачка пояснила, що їй важко було доспівати до кінця пісень, тому що багато проплакала, адже серце болить від побаченого.

Це місце таке (мовиться про Ірпінь – 24 канал), з такою енергетикою важкою. Але сьогодні тут із вірою в серці, з вірою в Перемогу,

– запевнила MamaRika.

Також вона розповіла, що спілкувалась з дівчатами, які живуть в будинку біля якого була імпровізована сцена для концерту. Вони розповіли страшні історії, які змінили їхнє життя назавжди. MamaRika пояснила, що на все це не можна дивитись без сліз.



Захід благодійна організація влаштувала у звільненому від окупантів Ірпені / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Проте співачка закликала кожного спитати себе, що він особисто зробив для перемоги. Також MamaRika запевнила, що наші діти мають жити під мирним небом.

Коротко про останні благодійні концерти

14 квітня "Океан Ельзи" зіграв благодійний концерт на "Золотих воротах" у Києві. Концерт мав назву "І все буде добре". Його транслювали на Великдень.

Через два дні Святослав Вакарчук розповів, що у рамках цього виступу вдалося зібрати понад 8 мільйонів гривень для дітей, які постраждали під час війни.

Згодом 9 червня у столиці України відбувся благодійний концерт "100 днів незламності України". На ньому виступили PROBASS ∆ HARDI, CHICO & QATOSHI, 100LITSA та MamaRika.

На початку травня також стало відомо, що у литовському місті Каунас на стадіоні Žalgirio arena виступила Тіна Кароль. Вона виконала свої найгучніші та символічні хіти – "Вільна", "Україна – це ти". Окрім того, співачка вийшла на сцену босоніж.

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