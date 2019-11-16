Іспанський суд закрив кримінальну справу в якій фігурував Фірташ, через відсутність доказів

Після чотирьох років розслідувань Слідчий Суд №21 Барселони прийняв рішення про закриття кримінальної справи про відмивання грошей щодо 17 осіб, серед яких і український олігарх Дмитр Фірташ.

Посилаючись на одного із суддів видання El Español повідомляє, що адвокати Фірташа вимагали закрити справу проти нього, посилаючись на обґрунтування відмови в екстрадиції, яка міститься в рішеннях австрійських судів.

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Суддя наголосив, що зміст матеріалів розслідування до цього моменту був заснований виключно на підозрах і не містив вагомих доказів, які б вказували на наявність ознак злочину, вчиненого будь-ким з обвинувачених.

Варто зазначити, що антикорупційна прокуратура Іспанії в листопаді 2016 року вимагала винесення постанови про арешт та видачу Фірташа, який живе у Відні. Запит іспанських прокурорів було відхилено в серпні 2017 року австрійським судом.

Видання зазначає, що в цьому обґрунтуванні вказується, що запит на арешт і екстрадицію, спрямований прокуратурою Іспанії, лише повторював звинувачення ФБР проти бізнесмена "без надання мінімальних доказів його участі в контролі, управлінні або нагляді" за структурою, нібито створеної в Іспанії для відмивання грошей організованої злочинності.

Відтак захисники Фірташа наголошували, що Австрія відмовила у видачі бізнесмена в Іспанію на тій підставі, що запит ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" і не містив жодних подробиць.

Справа Фірташа у США

Фірташа арештували в Австрії у березні 2014 року за запитом влади США.

Бізнесмена звинуватили в тому, що він незаконно хотів отримати дозволи на розробку родовищ титану в Індії для продажу в майбутньому готової продукції в США. Його підозрюють у корупції на суму 18 мільйонів доларів.

Фірташ не визнає своєї вини, всі звинувачення називає політично мотивованими та спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

Наприкінці червня 2019 року червня Верховний суд Австрії підтвердив законність рішення Вищого земельного суду Відня про екстрадицію олігарха.

У липні вердикт затвердив міністр юстиції Австрії. Тоді ж стало відомо, що процес екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії в США призупинений через клопотання захисту бізнесмена до Земельного суду Відня у кримінальних справах про перегляд справи.

У США Фірташу загрожує 50 років в'язниці та конфіскація всього майна.

Хто такий Дмитро Фірташ?Український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF.



У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко.



Після Революції Гідності живе в столиці Австрії – Відні. У листопаді 2015 планував повернутися в Україну, але українська влада його не впустила. У США, Таджикистані та Іспанії проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи.