У столичному Сирецькому парку розташуване одне з улюблених місць всіх киян – дитяча залізниця. Цікаві факти з історії та чому вона настільки приваблює місцевих – читайте в нашому матеріалі.

Дитячу залізницю побудували у 1953 році, але вже у 90-х на неї чекали скрутні часи. Детальніше про будівництво, пожежу і сьгодення залізниці – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Історія київської дитячої залізниці

Ідея та будівництво

У День залізничника в 1953 році по Малій Південно-Західній дорозі пройшов перший потяг Київської дитячої залізниці. У момент відкриття були підготовлені лише:

петля довжиною 1,9 кілометра

станція "Технічна", яка наразі є "Залізнична"



Відкриття залізниці / Фото з фейсбука Київської дитячої залізниці

У 1960-х роках спорудили віадук для пропуску лінії другої черги через яр. Грандіозна інженерна споруда була спеціально побудована для дитячої залізниці. Довжина становила приблизно 100 метрів, а висота – 19,5 метра.

Віадук – це споруда мостового типу на високих опорах, яка має аркову конструкцію. Завдяки цьому віадуки стають виразними пам'ятками міст.



Паровоз, який запустили під час відкриття / Фото з фейсбука Київської дитячої залізниці

Скрутні часи

Попри розквіт і розбудову дитячої залізниці, після 90-х років для неї настали скрутні часи. Паровоз був викуплений фірмою "Джерело", а в 1999 році на одній зі станцій сталася пожежа. Унікальний дерев'яний вокзал 50-х років був повністю знищений, а інші залишки станції "Піонерської" були розібрані та здані на металобрухт.



Відкриття відбулось у 1953 році / Фото з фейсбука Київської дитячої залізниці

Відбудова

У 2001 році "чорна смуга" для дитячої залізниці закінчилася. Відновили тепловози та станції.

У 2019 році почалась повна реконструція, і дитяча магістраль порадувала городян і гостей різними сюрпризами. Найбільший з них – це вокзал на станції "Київ-Пасажирський дитячий" і старовинний паровоз на гранітному постаменті біля входу в парк. По всій протяжності дитячої залізниці побудовано 9 сучасних і безпечних переходів.

Загальний час маршруту складає 30 хвилин, а протяжність – 5,6 кілометра. Унікальності залізниці надає віадук, який є єдиним у світі, що перетинає яр. Такого у світі більше ніде немає.



Конструкція віадука / Фото з фейсбука Київської дитячої залізниці

Сьогодні дитяча залізниця відкрита для всіх охочих, а для зручності – працює лише на вихідних. Тому це відмінний варіант для відпочинку з дітьми.



Сучасний вигляд дитячої залізниці / Фото з фейсбука Київської дитячої залізниці