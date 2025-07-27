"Досі ні про що не шкодую": щемлива історія молодої мами Ольги, яка стала на захист України

Ольга – молода жінка, яка самостійно виховує маленького сина. Водночас вона й санітарний інструктор 2-ї Галицької бригади Нацгвардії України.

Позивний Ольги – "Бембі", тому, що у дитинстві мама називала її "оленятком", передає 24 Канал.

Дивіться також "Мене не пускали на могилу": історія жінки з Харкова, у якої Росія вбила єдиного 11-річного сина

Як вирішила долучитися до армії?

Передчуття великої війни у дівчини було досить давно. Вже 14 лютого вона зібрала речі та документи. Початок повномасштабного вторгнення Ольга разом із маленьким сином зустріла у Києві. Опісля вони евакуювалися до Львова.

Ольга у війську з 2022-ого року / Фото Нацгвардія

Ще до початку війни Ольга повідомила родині про рішення піти у військо, оскільки вона – медик.

Це було найважче рішення у моєму житті, тому, що обирати між дитиною і військом досить таки важко. Але досі ні про що не шкодую. І сподіваюся, що мені не буде соромно дивитися в очі своїй дитині,

– каже медикиня.

З чого почався шлях Ольги у війську?

Я прийшла в частину в рожевому спортивному костюмі, з дуже далеким уявленням про армію. Пам'ятаю перший погляд комбата на мене. Я дуже його боялась. Він мені здавався таким великим, а армія такою страшною, і я в усьому цьому якась така маленька,

– пригадує Ольга.

"Бембі" змогла довести, що вона корисна у війську / Фото Нацгвардія

Комбат, каже дівчина, взагалі не хотів її брати. Він казав, що вона ще дитина, до того ж сама має маленького сина. Однак медикиня не планувала здаватися, тому її таки взяли до армії. Вона стала єдиною жінкою у підрозділі. "І з часом я довела, що все-таки чогось варта в цьому підрозділі", – зазначає "Бембі".

Яким був перший виїзд Ольги на передову?

Перший виїзд Ольги в зону бойових дій відбувся у червні 2024 року. Жінка пригадує, що вона дуже боялася.

Я переживала найбільше не за себе, а за те, що не зможу когось витягнути. Адже я така маленька, як я буду рятувати наших бойових "рексів"? Але, як тільки ми приїхали, страх відійшов. Почалась робота,

– розповідає Бембі.

"Бембі" рятує життя поранених воїнів / Фото Нацгвардія

Вона працювала на стабілізаційному пункті, евакуйовувала поранених, допомагала у медроті. Часто працювали на межі можливого. Окрема історія – її водій еваку. Це був молодий хлопець, що боявся крові й медицини. Якось Ользі знадобилася його допомога.

"Стою над ним, кажу: "Ходи сюди". А він мені: "Ні, я боюся". А я: "Доведеться!",

– з усміхом пригадує медикиня.

Під кінець їхньої спільної ротації він вже самостійно вдягав рукавички і казав Ользі: "Шеф, керуй!".

Як "Бембі" та побратими потрапили під авіаудар?

Одного дня медики потрапили під авіаційний удар. Російський літак скинув на них дві бомби. Другий вибух оглушив дівчину. Дзвін у вухах, нудота, в очах темно. Однак вона зібралась, перевірила, чи все добре з іншими, і тільки тоді дозволила собі трохи притихнути. Ользі пропонували евакуацію, але вона відмовилась і залишилась з підрозділом.

Я повернулась зі сходу з новими зморшками, кількома сивими волосинами і наслідками вибухової травми. З боку, все ніби нормально: руки, ноги цілі. Але є безсоння, болі, шум у голові. І це надовго,

– ділиться "Бембі".

Наразі дівчина лікує та допомагає навчати інших, які готуються до виїзду на фронту.

Син Ольги пишається своєю мамою, яку впізнають у місті поранені і врятовані жінкою бійці.

Синочок пишається своєю мамою – військовою / Фото Нацгвардія

Час від часу "Бембі" важко. Але коли опускаються руки, вона згадує один день у лютому 2022 року. Перед очима дівчини спливає тодішній захід сонця, а у вухах – лунають слова присяги, яку вона виголошувала перед великою кількістю людей. "Я просто собі повторюю, що я присягнула ніколи не зрадити українському народові", – каже медикиня.