Пережила ампутацію молочних залоз: як ветеранка довела шкоду чоловічих бронежилетів для жінок

Ветеранка Наталя Ліщишена стала першою жінкою в Україні, яка змогла довести шкоду чоловічого бронежилета для здоров'я військовослужбовиць. Раніше вона перенесла ампутацію молочних залоз.

Історію жінки розповіли в матеріалі "Цезор.НЕТ".

Як бронежилети впливають на здоров'я?

Наталя Ліщишена підписала контракт із ЗСУ перед початком повномасштабного вторгнення – тоді знайомий запропонував їй службу у 80 ОДШБр.

Вже 24 лютого 2022 року Наталя була на Миколаївщині, де базувався її підрозділ. Надалі служба жінки проходила між першою і другою лінією оборони: вони займалися забезпеченням бійців, логістикою й виконували інші задачі.

В нашій бригаді було багато жінок, більшість – на тиловій службі. Були жінки, які прослужили на той момент вже багато років. Як нам казав командир ще в навчальному центрі: "В армії жінок немає, є військовослужбовці. Береш баул і топаєш сама. Ти знала, куди йшла",

– розповіла Наталя.

За словами військової, в армії досі існують проблеми й недопрацювання, які їй довелося відчути на власному здоров’ї.

Наприклад, до 2023 – 2024 року жіночої форми фактично не існувало. Згодом завдяки проєкту Arm Women Now було розроблено жіночий стрій і досягнуто його впровадження на рівні Міноборони. Водночас, за словами ветеранки, досі не існує статутних бронежилетів, пристосованих до анатомічних особливостей жінок.

Я знаю, що вони зараз ніби на етапі тестування, але вже скільки років минуло. А в армії вже 70 тисяч жінок. Статутний бронежилет зараз важить 18 кілограмів і тисне. А коли ти на 1 чи 2 лінії оборони, то маєш бути в бронежилеті постійно,

– пояснила Наталя Ліщишена.

Як повідомляють лікарі, лише одна з десяти жінок-військовослужбовиць, які приходять на обстеження, не мають проблем з молочними залозами, адже груди травмуються бронежилетом.

У 2024 році Наталя захворіла та потрапила на стаціонарне лікування до пульмонологічного відділення. Після тривалого лікування її направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Під час планових обстежень і ультразвукового дослідження лікарі виявили у неї хворобу Мінца – внутрішньопротокову папілому молочної залози, яка зазвичай перебігає безсимптомно, але без лікування може перерости у злоякісну. У зв’язку з цим довелося провести операцію.

Загалом жінка перенесла три операції: під час останньої їй зробили повну резекцію молочних залоз. Зараз жінка не може підіймати високо вгору руки, піднімати важке й перебувати на сонці.

Наталя також стала єдиною в Україні жінкою, яка документально підтвердила, що її хвороба настала внаслідок носіння бронежилета. У висновку ВЛК вказано, що її хвороба пов’язана із захистом Батьківщини.

