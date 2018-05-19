Історія безкінечної ганьби, – Лещенко розповів, навіщо в Україну приїде президент Естонії

Наприкінці травня 2018 року Україну відвідає президент Естонії Керсті Кальюлайд. Одна з тем, яка буде обговорюватися під час зустрічей на українській землі, – це історія безкінечної ганьби, з якою зіштовхнулися естонські інвестори, що стали жертвами рейдерських наїздів та корупції.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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Він зазначив, що не зважаючи на те, що колись давно Україна та Естонія входили до складу однієї держави, Радянського Союзу, сьогодні Естонія набагато розвиненіша країна.

"Естонія – це член Євросоюзу і НАТО, країна з європейським рівнем життя, електронним голосуванням на виборах. Розробка відеомессенджера Skype – це також доробок естонських айтішників. Естонська економіка зросла минулого року на п'ять відсотків. Тим часом Україна за рівнем соціальних стандартів впала до показників найбідніших країн Європи", – запевнив Лещенко.

Він розповів, як інвестори з Естонії вирішили вкласти гроші в Україну.

Одна з компаній, FTT Україна, почала проект будівництва набережної в селищі міського типу Затока, що в Одеській області. Але після початку будівництва променаду з інвесторів стали вимагати гроші. Ну а після їх відмови – почався фізичний тиск,

– ствердив нардеп.

За його словами, далі ситуація розвивалася, як в детективі. Нацполіція встановила, що на адвоката естонського інвестора в Україні Олександра Погорелого готувався замах на вбивство. Врешті-решт кілера затримали, встановили замовника розправи, викрили цілу організовану злочинну групу "Затока".

"Але, станом на сьогодні, розслідування спущено на гальма, а кілер та замовник на свободі взагалі виявилися.Днями ми зустрілися з представником естонського інвестора в парламенті. Вони неодноразово зверталися і до міністра внутрішніх справ, і до Генерального прокурора України. Результат – нульовий. "Вимушені констатувати повний параліч правоохоронної системи України. Тому ми були змушені звернутися за допомогою до естонських депутатів, які представляють Естонію в ПАРЄ", – додав Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 19 травня 2018.