19:06
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Історія безкінечної ганьби, – Лещенко розповів, навіщо в Україну приїде президент Естонії

436 Читать новость на русском
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко / Фото з відкритих джерел

Наприкінці травня 2018 року Україну відвідає президент Естонії Керсті Кальюлайд. Одна з тем, яка буде обговорюватися під час зустрічей на українській землі, – це історія безкінечної ганьби, з якою зіштовхнулися естонські інвестори, що стали жертвами рейдерських наїздів та корупції.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

Читайте також: "Запоріжжяобленерго" використали як "дійну корову", – Лещенко

Він зазначив, що не зважаючи на те, що колись давно Україна та Естонія входили до складу однієї держави, Радянського Союзу, сьогодні Естонія набагато розвиненіша країна.

"Естонія – це член Євросоюзу і НАТО, країна з європейським рівнем життя, електронним голосуванням на виборах. Розробка відеомессенджера Skype – це також доробок естонських айтішників. Естонська економіка зросла минулого року на п'ять відсотків. Тим часом Україна за рівнем соціальних стандартів впала до показників найбідніших країн Європи", – запевнив Лещенко.

Він розповів, як інвестори з Естонії вирішили вкласти гроші в Україну. 

Одна з компаній, FTT Україна, почала проект будівництва набережної в селищі міського типу Затока, що в Одеській області. Але після початку будівництва променаду з інвесторів стали вимагати гроші. Ну а після їх відмови – почався фізичний тиск,
– ствердив нардеп.

За його словами, далі ситуація розвивалася, як в детективі. Нацполіція встановила, що на адвоката естонського інвестора в Україні Олександра Погорелого готувався замах на вбивство. Врешті-решт кілера затримали, встановили замовника розправи, викрили цілу організовану злочинну групу "Затока".

"Але, станом на сьогодні, розслідування спущено на гальма, а кілер та замовник на свободі взагалі виявилися.Днями ми зустрілися з представником естонського інвестора в парламенті. Вони неодноразово зверталися і до міністра внутрішніх справ, і до Генерального прокурора України. Результат – нульовий. "Вимушені констатувати повний параліч правоохоронної системи України. Тому ми були змушені звернутися за допомогою до естонських депутатів, які представляють Естонію в ПАРЄ", – додав Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 19 травня 2018.

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Сергій Лещенко Естонія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
сьогодні, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 13
Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
сьогодні, 18:00 Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
Тетяна Мартинюк 90
Чи окупиться Кримський міст Росії?
сьогодні, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 785
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сьогодні, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 954
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
1853
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук