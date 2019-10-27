История о тех, кого кормили сказками о коммунизме

В СССР всем рассказывали о том, что их страна (совок) – самая лучшая и свободная в мире, что все страны вокруг только и мечтают, как бы влиться в дружную семью братских народов и надо бы как-то помочь им освободиться.

Эту идею советская пропаганда вдалбливала в людей уже с раннего детства, а для взрослых шли специальные телепередачи, в которых ругали свободные страны Запада.

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Когда СССР развалился – то вся ложность этого пропагандистского блефа стала сразу же очевидной; впрочем это было понятно уже и в последние годы СССР – когда люди стояли в очередях вообще за всем подряд, от туалетной бумаги до западных шоколадок. Но полная нищета и крах совка стали очевидными только после его распада – оказалось, что у людей ровным счетом ничего нет, в совке им ничего не принадлежало и за всю свою жизнь они не накопили никаких богатств. Оказалось даже, что совки врали в том числе и про "курс доллара в 67 копеек" – реальный курс доллара был примерно $1 к 8-10 рублям, что соответствовало как его курсу на черном рынке, так и в примерном пересчете реальной покупательной способоности советских зарплат.

В общем – все россказни о "богатой и счастливой жизни" оказались ложью и пропагандистскими мифами. Кто-то метко обрисовал всю трагикомичность ситуации одной фразой – "в СССР все жили богато, счастливо и привольно, а потом Рейган развалили великий СССР, и советские граждане вдруг остались с говняными облупленными хрущевками и фантиками вместо денег".

А теперь несколько слов о фотографии. На ней изображена раздача бесплатной гнилой картошки в Москве в 1993 году – в первые постсоветские годы. В СССР этим людям рассказывали сказки о том, что они очень хорошо живут – но на самом деле они просто жили от зарплаты до зарплаты и кормились сказками о коммунизме, и вот закономерный итог – после краха нищего государства остаются точно такие же нищие граждане.

Кстати, "бесплатные советские квартиры" людям подарил вовсе не СССР, а Ельцин. Впрочем, это уже совсем другая история.

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