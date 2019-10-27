20:38
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Максим Мирович
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Максим Мирович

      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме

      553
      С чем люди остались после СССР
      С чем люди остались после СССР / Фото из открытых источников

      В СССР всем рассказывали о том, что их страна (совок) – самая лучшая и свободная в мире, что все страны вокруг только и мечтают, как бы влиться в дружную семью братских народов и надо бы как-то помочь им освободиться.

      Эту идею советская пропаганда вдалбливала в людей уже с раннего детства, а для взрослых шли специальные телепередачи, в которых ругали свободные страны Запада.

      Читайте также: Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали

      Когда СССР развалился – то вся ложность этого пропагандистского блефа стала сразу же очевидной; впрочем это было понятно уже и в последние годы СССР – когда люди стояли в очередях вообще за всем подряд, от туалетной бумаги до западных шоколадок. Но полная нищета и крах совка стали очевидными только после его распада – оказалось, что у людей ровным счетом ничего нет, в совке им ничего не принадлежало и за всю свою жизнь они не накопили никаких богатств. Оказалось даже, что совки врали в том числе и про "курс доллара в 67 копеек" – реальный курс доллара был примерно $1 к 8-10 рублям, что соответствовало как его курсу на черном рынке, так и в примерном пересчете реальной покупательной способоности советских зарплат.

      В общем – все россказни о "богатой и счастливой жизни" оказались ложью и пропагандистскими мифами. Кто-то метко обрисовал всю трагикомичность ситуации одной фразой – "в СССР все жили богато, счастливо и привольно, а потом Рейган развалили великий СССР, и советские граждане вдруг остались с говняными облупленными хрущевками и фантиками вместо денег".

      ссср

      А теперь несколько слов о фотографии. На ней изображена раздача бесплатной гнилой картошки в Москве в 1993 году – в первые постсоветские годы. В СССР этим людям рассказывали сказки о том, что они очень хорошо живут – но на самом деле они просто жили от зарплаты до зарплаты и кормились сказками о коммунизме, и вот закономерный итог – после краха нищего государства остаются точно такие же нищие граждане.

      Кстати, "бесплатные советские квартиры" людям подарил вовсе не СССР, а Ельцин. Впрочем, это уже совсем другая история.

      Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)
      Подписывайтесь на мой канал в Telegram
      Подписывайтесь на меня в Facebook
      На YouTube-канал тоже подписывайтесь:)
      Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте
      Подписывайтесь на мой Twitter

      Интересно: Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку

      blog_ava
      Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку
      сьогодні
      7039
      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії СРСР Російська пропаганда Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      сьогодні , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      539
      Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      сьогодні , 19:30 Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      Уляна Верстюк 1409
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      сьогодні , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 553
      "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
      сьогодні , 19:00 "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
      Ігор Саджениця 397
      Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце
      сьогодні , 18:00 Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце
      Сергій Лещенко 1136
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук