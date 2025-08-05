СБУ викрили агента ФСБ, який виявився ІТ-фахівцем одного зі столичних університетів. 24-річний зрадник коригував удари по Києву та шпигував за Укрзалізницею, зокрема за переміщенням ешелонів Сил оборони.

Він розставляв по місту "відеопастки". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про діяльність агент ФСБ у Києві?

Киянин шукав "легкі заробітки" у Telegram, де на нього й вийшли російські спецслужби.

Чоловік за кошти ФСБ орендував квартири у багатоповерхівках. Адреси він заздалегідь отримував від куратора.

У вікнах цих осель зрадник встановлював відеокамери, до яких росіяни мали віддалений доступ.

Ворожим спецслужбістам вдавалося у режимі реального часу шпигувати за потенційними цілями під час атак по Києву для коригування повторних ударів.

Таким чином вони намагалися також вивідати позиції української ППО.

Крім того, агент додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ФСБ, могли переміщатися військові ешелони.

Зрадника завчасно викрили, задокументували його розвідактивність і затримали "на гарячому" в орендованій квартирі. Там виявили відеокамеру, також вилучили телефон із доказами.

Киянина взяли під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.