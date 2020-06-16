Українська бізнес-спільнота запропонувала Верховній Раді України підтримати законопроект № 2655 "Про хмарні послуги", який відкриває можливості переходу держпослуг на хмарні технології.

Законопроєкт втілює ініціативу Міністерства цифрової трансформації – так звану стратегію Cloud First. Вона передбачає пріоритетну закупівлю держсектором хмарних технологій з метою економії бюджетних коштів. Концепція Cloud First реалізована у багатьох розвинених країнах. Завдяки їй, наприклад, в період з 2013 по 2016 роки Великобританія заощадила на ІТ понад 3 млрд фунтів стерлінгів.

Європейська Бізнес Асоціація підтримує проєкт закону "Про хмарні послуги" та закликає Верховну Раду на найближчому засіданні розглянути та прийняти документ, аби прискорити процес цифрової трансформації країни, а зекономлені кошти перенаправити на стратегічно важливі напрямки для розвитку країни.

"За три квартали 2019 року витрати держави на ІТ закупівлі зросли на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2018, – каже менеджер ІТ комітету Європейської Бізнес-Асоціації Ольга Куничак. – І тенденція до зростання прослідковується щороку. Хмарні ж рішення допоможуть оптимізувати витрати. Адже придбання послуг хмарних сервісів не потребує постійного оновлення обладнання, придбання нового, дуже дорогого "заліза" в разі необхідності підвищення потужностей та витрати коштів на його обслуговування. Крім того, при використанні "хмари" держава сплачуватиме лише фактично спожитий обсяг послуг, а не придбані із запасом на майбутнє".

Члени Комітету з ІКТ Спілки українських підприємців також наполягають на прийнятті цього законопроєкту. "Високотехнологічна хмарна галузь швидко розвивається, створює нові робочі місця в Україні та платить податки в державний бюджет, – стверджують вони в публічній заяві. – Ухвалення ініціативи сприятиме ефективному розвитку цифрових технологій в Україні, оскільки надає більше можливостей при створенні IT-рішень і більш надійний захист даних, ніж традиційна інфраструктура".

Як раніше повідомлялося, законопроєкт №2655 рекомендований до ухвалення парламентським комітетом з цифрової трансформації. Документ також підтримав віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.