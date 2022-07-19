ЕРАМ перезапускає освітні програми для досвідчених фахівців

EPAM SCHOOL of Digital Engineering пропонує модульний підхід до глибшого вивчення окремих дисциплін в програмі Master's Program. Це дасть можливість різним групам вчитись паралельно, спеціалізуючись на цікавому для себе напрямі. Цього року серед партнерів програми 7 українських вишів – лідерів технологічного напрямку. Саме навчання почнеться у вересні 2022 року в онлайн режимі.

Програма з інженерії програмного забезпечення, яку в 2019 році компанія ЕРАМ започаткувала разом із Національним університетом "Києво-Могилянська академія", стала успішним стартапом. Вона заповнила вільну нішу на освітньому ринку, де бракувало якісних програм для підготовки Middle та Senior спеціалістів. Серед лекторів курсу – науковці, інженери зі світовим ім’ям, серед студентів – ІТ-спеціалісти з інших країн.

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Можливості нових освітніх програм

Віцепрезидент, очільник EPAM у Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк зазначив, що на фоні повномасштабної війни розвиток професіоналів став ще актуальнішим. Навчальний контент програми оновили, спираючись на відгуки студентів.

Попри війну ми продовжуємо навчати, адже зараз потреба в розвитку професіоналів стала ще актуальнішою. За ці два роки відбулося багато змін – у світі, в індустрії. І відповідно змінилася програма. Ми взяли до уваги відгуки наших студентів та оновили навчальний контент. На деяких напрямах зміни досягли 70%. Але незмінним залишається фокус на практичних навичках та досвіді, якими діляться експерти-практики ЕРАМ,

– наголосив Антонюк.

Робота над вдосконаленнями тривала майже пів року. До трансформації програми долучилися близько ста фахівців ЕРАМ з усього світу. Відтепер майбутні слухачі зможуть зупинитися на одному з перелічених напрямів, поглибити свої знання та пройти стажування в компанії:

Розширився перелік освітніх партнерів. Сьогодні модулі Master's Program від EPAM SCHOOL of Digital Engineering включено до академічних програм семи українських вишів:

НУ "Львівська політехніка",

НТУ "Харківський політехнічний інститут",

НАУ "Харківський авіаційний інститут",

ХНУРЕ,

Київський національний університет імені Шевченка,

Національний університет "Києво-Могилянська академія",

Державний університет телекомунікацій.

За бажанням учасники Master's Program, крім сертифікату ЕРАМ, можуть здобути ступінь магістра інженерії програмного забезпечення в одному із зазначених навчальних закладів.

Як стати учасником нової програми

Серед переваг Master's Program в рамках EPAM SCHOOL of Digital Engineering – зручність у роботі з модулями, концентрований максимум знань, фокус на продакшн досвіді та конкретних запитах аудиторії, а також інтеграція з кращими світовими освітніми практиками. Більшість матеріалів розміщено на інтерактивній платформі, а робота в групах відбувається на інтерактивних воркшопах.

Студенти навчатимуться в онлайн форматі, отже до навчання зможуть приєднатися і ті українці, які вимушено покинули країну через небезпеку. Навчання стартує у вересні 2022 року і триватиме в залежності від напрямку від 6 до 9 місяців.

Вимоги до тих, хто може долучитися до програми, не змінились:

3+ років в ІТ (Middle або Senior інженер);

В2+ англійська; базові знання з бізнесу;

лідерські здібності.

Ознайомитися з умовами та зареєструватися на програму можна до кінця серпня 2022 року за посиланням.