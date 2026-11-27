Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна не попереджала союзників про атаку на російські кораблі поблизу лівійського порту Бенгазі. Його слова суперечать заяві Володимира Зеленського про те, що українські сили координують такі операції з міжнародними партнерами.

Про це інформує Sky TG24.

Що в Італії сказали про атаку України на російські кораблі?

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про координацію дій українських сил із міжнародними партнерами під час атак на російські кораблі.

Ніколи не було жодної координації. Міністр закордонних справ заявив, що в майбутньому вони будуть розмовляти з союзниками. Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності,

– заявив Таяні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна координує операції проти російських кораблів із країнами, поблизу чиєї інфраструктури або в чиїх водах діють українські сили.

"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в якихось водах, в міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни... Наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", – сказав президент.

Нагадаємо, 23 листопада Зеленський підтвердив, що біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій", на борту якого перебував вертоліт Ка-27. Також українські сили уразили суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї.