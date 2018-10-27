Італія дала дозвіл на газопровід, який знизить залежність ЄС від газу РФ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 26 жовтня дав схвалення з боку Італії для будівництва Трансадріатичного газогону (ТАР).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Більше неможливо втручатися в цей проект, який був запланований попереднім урядом і несе у собі контракті зобов'язання", – зазначив очільник уряду Італії.

Проти будівництва газопроводу активно виступала партія, що входить до правлячої коаліції країни "Рух п’яти зірок".

Прем'єр також зауважив, що перешкоджання будівництву цього газогону для Італії може коштувати "десятків мільярдів євро".

Що таке ТАР?Є останньою частиною 40-мільярдного Південного газового коридору, завдання якого доставляти до Італії газ з Азербайджану. Перші поставки були заплановані на 2020 рік, однак через опір з італійського боку з’явились сумніви стосовно реалізації цього проекту.