Укр Рус
24 Канал Новини України Перевізник розповів, чи повернувся в Італію Рокко, якого не пустили в Україну
6 січня, 20:00
3

Перевізник розповів, чи повернувся в Італію Рокко, якого не пустили в Україну

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Італійця Рокко не пустили в Україну через проросійські погляди, прикордонники заборонили йому в'їзд на 3 роки.
  • Компанія-перевізник розповіла, чи поїхав іноземець назад її автобусом.

Скандального італійця Рокко, про якого писали соцмережі, не пустили в Україну. Він висловлював проросійські погляди в автобусі. Тож люди резонно цікавляться, чи повезла компанія цього іноземця назад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію автобусних перевезень Al Trans

Дивіться також Окамура в меншості: в Чехії 40 тисяч людей вибачилися перед українцями за скандальну промову 

Що з Рокко, якого не пустили в Україну на кордоні? 

Як саме склалася його доля – не відомо. Але точно можна сказати, що назад в Італію автобусом компанії Al Trans він не поїхав. 

Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає, 
– написала компанія Al Trans у соцмережі. 

Автобусна компанія відреагувала на вчинок Дар'ї Мельниченко: дивіться пост

Переглянути в Threads

В ДПСУ заявили, що Рокко 53 роки, він намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску "Чоп". 

"Сьогодні в Україну був не пропущений громадянин однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ", – пояснили там. 

Прикордонники після детальної перевірки заборонили Рокко в'їзд в Україну на 3 роки. Він порушував закони України: висловлював проросійські погляди та виправдовував збройну агресію Росії. 

Що за історія з італійцем на кордоні? 

Про нього в соцмережі Threads написала Дар'я Мельниченко. Вона розповіла, що Рокко почув, як та говорить італійською по роботі, і звернувся до неї. Але замість підтримки почав розповідати, які погані Україна та її президент. Іронічно, що при цьому він був вдягнений у вишиванку. 

Надалі італієць заявив, що підтримує Путіна. Коли дівчина запитала, навіщо ж тоді він прямує в Україну, Рокко сказав – іде додому до дружини. Вона, за його словами, теж дотримується проросійських поглядів. 


Люди знайшли соцмережі італійця Рокко – і там повно російської пропаганди / Соцмережі

Через це дівчина вирішила звернутися до ДПСУ, щоб ті не відмовили іноземцю у в'їзді. За перебігом подій стежили користувачі соцмереж, багато хто питав, коли ж італієць приїде в Україну і чим завершиться історія. 

Дар'я Мельниченко розповіла, як усе було з італійцем Рокко на кордоні: дивіться відео

За два дні допис набрав майже мільйони переглядів. Тепер же різні компанії дякують знижками Дар'ї і її батьку, який на фронті.