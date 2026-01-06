Перевізник розповів, чи повернувся в Італію Рокко, якого не пустили в Україну
- Італійця Рокко не пустили в Україну через проросійські погляди, прикордонники заборонили йому в'їзд на 3 роки.
- Компанія-перевізник розповіла, чи поїхав іноземець назад її автобусом.
Скандального італійця Рокко, про якого писали соцмережі, не пустили в Україну. Він висловлював проросійські погляди в автобусі. Тож люди резонно цікавляться, чи повезла компанія цього іноземця назад.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію автобусних перевезень Al Trans.
Що з Рокко, якого не пустили в Україну на кордоні?
Як саме склалася його доля – не відомо. Але точно можна сказати, що назад в Італію автобусом компанії Al Trans він не поїхав.
Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає,
– написала компанія Al Trans у соцмережі.
В ДПСУ заявили, що Рокко 53 роки, він намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску "Чоп".
"Сьогодні в Україну був не пропущений громадянин однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ", – пояснили там.
Прикордонники після детальної перевірки заборонили Рокко в'їзд в Україну на 3 роки. Він порушував закони України: висловлював проросійські погляди та виправдовував збройну агресію Росії.
Що за історія з італійцем на кордоні?
Про нього в соцмережі Threads написала Дар'я Мельниченко. Вона розповіла, що Рокко почув, як та говорить італійською по роботі, і звернувся до неї. Але замість підтримки почав розповідати, які погані Україна та її президент. Іронічно, що при цьому він був вдягнений у вишиванку.
Надалі італієць заявив, що підтримує Путіна. Коли дівчина запитала, навіщо ж тоді він прямує в Україну, Рокко сказав – іде додому до дружини. Вона, за його словами, теж дотримується проросійських поглядів.
Люди знайшли соцмережі італійця Рокко – і там повно російської пропаганди / Соцмережі
Через це дівчина вирішила звернутися до ДПСУ, щоб ті не відмовили іноземцю у в'їзді. За перебігом подій стежили користувачі соцмереж, багато хто питав, коли ж італієць приїде в Україну і чим завершиться історія.
За два дні допис набрав майже мільйони переглядів. Тепер же різні компанії дякують знижками Дар'ї і її батьку, який на фронті.