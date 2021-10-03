В Італії літак влетів у будівлю: багато загиблих – моторошні фото

На півночі Італії 3 жовтня сталася жахлива трагедія – невеликий приватний літак потрапив в аварію. Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив.

Загалом на борту літака перебували 6 пасажирів та 2 пілоти. Серед загиблих була дитина.

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Літак вилетів з аеропорту Лінате і прямував на Сардинію. Однак у місті Сан-Донато-Міланезе, що на півночі Італії, він раптово впав на будівлю, що перебувала на ремонті.

На місці події оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Але вони вже нічим не змогли зарадити пасажирам літака.

Що відомо про жертв

На борту літака перебували:

2 пілоти,

5 дорослих,

дитина.

Попередньо, пілот літака був громадянином Німеччини, а на борту, серед пасажирів, був також громадянин Франції.

На півночі Італії зазнав аварії літак / Фото RaiNews24