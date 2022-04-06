В Італії підпалили віллу російського пропагандиста Соловйова

На березі озера Комо, що в Італії, на віллі російського пропагандиста Володимира Соловйова спалахнула пожежа. Та рятувальникам вдалося її загасити.

За попередньою інформацією, вогонь виник у підвальному приміщенні вілли Соловйова. Це сталося вранці 6 квітня.

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Вілла Соловйова в Італії горіла

У будинку пропагандиста держави-агресорки Соловйова на березі озера Комо виникла пожежа. Невідомі намагалися підпалити віллу, використавши шини. Рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження вогню. Про масштаби наслідків займання не повідомляють.

Зазначається, маєток посіпаки Володимира Путіна італійський уряд конфіскував у межах економічних санкцій проти російських олігархів.

Нагадаємо, раніше команда опозиційного російського політика Олексія Навального виявила в Італії ще два будинки Володимира Соловйова, один із яких записаний на маму пропагандиста.

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