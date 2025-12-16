В Італії ножем вбили українця: поліція затримала ймовірного нападника

У північній Італії, в місті Сареццо, внаслідок ножового нападу загинув чоловік українського походження. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали громадянина Молдови.

Трагедія сталася пізно ввечері 15 грудня. Про інцидент повідомляє італійський суспільний мовник RAI, передає 24 Канал.

Що відомо про вбивство українця в Італії?

Трагедія сталася пізно ввечері 15 грудня. 55-річного Андрія Закаблука з тяжкими пораненнями доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося. За даними RAI, загиблий працював барменом, мав італійське громадянство та українське походження. Напад стався поблизу бару, де він працював.

Підозрюваного – 32-річного громадянина Молдови – затримали карабінери. Ніж, яким було скоєно напад, правоохоронці згодом виявили у сміттєвому контейнері неподалік закладу.

Агентство ANSA повідомляє, що затриманого взяли під варту за обвинуваченням у вбивстві за обтяжувальних обставин. Розслідування усіх обставин інциденту та мотивів нападу триває.

Водночас газета Giornale di Brescia пише, що бар, біля якого сталася трагедія, належить дружині Закаблука. За даними журналістів, хоча точна причина конфлікту поки невідома, між загиблим і підозрюваним раніше вже виникали сутички. Зокрема, Закаблук не хотів, аби молдованин відвідував заклад після попередньої бійки, під час якої лунали постріли.

Коли 32-річний чоловік знову прийшов до бару, бармен спробував виштовхати його з приміщення. У відповідь той щонайменше двічі вдарив Закаблука кухонним ножем. Один з ударів припав у ділянку стегнової артерії, зазначає Giornale di Brescia.

