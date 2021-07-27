Більший за куряче яйце: в Італії град побив сотні автівок – фото, відео

Північ Італії в обід 26 липня накрив сильний шторм. Всього лише за пів години величезний град встиг наробити багато шкоди.

Град трощив автомобілі та конструкції

Негода накрила північні провінції країни близько 15:00. Через неї частина місцевих мешканців залишилася без електроенергії.

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Сильний дощ затопив дороги та створив проблеми з рухом. Ділянку на автомагістралі А1 Мілан – Неаполь закрили. Черга з автомобілів простягнулася на 8 кілометрів. Тим, хто їхав у Мілан, рекомендували обирати інший маршрут.

Град був такий сильний, що побив скло та пошкодив кузова автомобілів. Очевидці негоди опублікували вражаючі фотографії. На них видно, що крижані кульки за розміром перевищують навіть діаметр курячого яйця.



Сильний град в Італії побив скло автомобілів / Фото Liberta



В Італії випав величезний град / Фото Liberta



Італійці поділилася фотографіями величезного граду / Фото Liberta

Катастрофічна шкода сільському господарству

Тут катастрофа, нічого не залишилося. Це сталося в найгірший період, бо посіви були практично готові,

– заявив президент секції продуктів технічних культур Ерколе Паризі.

Він зізнався, що ніколи раніше не бачив такого сильного шторму. Найбільше град зруйнував посіви кукурудзи, сої та соняшнику.

Фермери зазначають, що врожай зазнав мільйонних збитків. Суму вже почали підраховувати фахівці.

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