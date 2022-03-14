В Італії знайшли ще два будинки пропагандиста Соловйова

Команда опозиційного політика Олексія Навального виявила ще два будинки Володимира Соловйова, один із яких записаний на маму телеведучого.

Активісти змогли в одному з будинків Володимира Соловйова поласувати піцою, фруктами та насолодитися "прекрасним напоєм". Російський пропагандист потрапив під санкції через підтримку війни в Україні, а дві його вілли в Італії заарештовані.

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Ми відправили заяву в комітет фінансової безпеки Італії. Вони вже арештували 2 будинки Соловйова, і щоб допомогти їм усе зробити до кінця, ми повідомляємо про третє володіння Соловйова. А також про величезний особняк, куплений його літньою матір'ю у 2021 році,

– повідомили розслідувачі.

Вони також попросили відкликати владу країни італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їхнє проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з росії, що неможливо через санкції".

Соратник Навального Георгій Албуров додав, що останню віллу російський пропагандист оформив на свою матір 4 місяці тому, а в іншій розпочав ремонт з бюджетом в 350 тисяч євро.

Соловйов розслідування поки що не коментував.

Раніше у ДБР повідомили, що кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук.

Знайшли ще дві вілли Соловйова: дивитись відео