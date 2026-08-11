Житель Івано-Франківська приїхав у гості до Росії й отримав 13 років за гратами
34-річний росіянин Іван Столбов проживав в Івано-Франківську. У липні 2025 року він вирішив відвідати родичів в Єкатеринбурзі. Після цього чоловік опинився на лаві підсудних.
У Росії суд призначив Столбову до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням у державній зраді. Про це пише "Медіазона".
За що жителя Івано-Франківська ув'язнили у Росії?
Підставою для кримінальної справи стали 11 переказів на суму приблизно по 100 гривень кожний на рахунок однієї з українських організацій.
Відомо, що Столбов народився в Сарапулі та має громадянство Росії. До затримання він жив в Івано-Франківську і не мав реєстрації в країні-агресорці. Чоловік працював менеджером із закупівель.
До Єкатеринбурга Столбов приїхав, щоб навідати родичів. Однак зробити йому цього не вдалося. Чоловіка затримали прямо в аеропорту "Кольцово" на початку липня 2025 року.
Після цього його тричі поспіль притягували до адміністративної відповідальності – за дрібне хуліганство та непокору співробітнику ФСБ. Останні два рази його затримували одразу після виходу зі спецприймальника.
Мати та сестра приїжджали зустріти його, але чоловік так і не вийшов.
За їхніми словами, до спецприймальника заходили невідомі люди в масках, а невдовзі звідти виїхав автомобіль.
Адвокат заявила в суді, що Столбова посадили в машину та вивезли прямо з території спецприймальника.
Також у судовому рішенні зазначається, що Столбов має юнацьку епілепсію та з 17 років приймає ліки.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Росія переслідує місцевих жителів за підтримку України. Так сталося з пенсіонером із Токмака Іваном Чорним. Його засудили до 13 років ув'язнення за донат у 4100 гривень Силам оборони України.