Голову Чернівецької облради НАБУ підозрює у вимаганні 200 тисяч доларів хабаря
Проти очільника Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження. На його майно та деякі документи облради накладено арешт.
Голову Чернівецької обласної ради підозрюють у вимаганні хабаря у 200 тисяч доларів. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 23 жовтня.
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Так, досудове розслідування вказує на те, що Іван Мунтян вимагав від чернівчанина хабар за те, щоб обласна рада передала санаторій "Брусниця" на 49 років у аренду. За це він вимагав 200 тисяч доларів. З цих грошей 180 тисяч доларів, згідно з текстом ухвали, він отримав з липня до жовтня 2019 року.
Ухвалою арештовано автомобіль Volkswagen Golf Variant, мобільний телефон Samsung, а також цілу низку документів обласної ради, що стосуються цієї справи. Їх виявили 16 жовтня під час обшуків у приміщеннях обласної ради.
Додзвонитися до голови обласної ради 24 каналу не вдалося.
Що відомо про курорт "Брусниця?
Майже рік тому почалася передача обласного комунального підприємства в оренду. Тоді підприємець отримав нежитлові приміщення. А вже 9 жовтня 2019 року санаторій передали у повне користування.
Брусниця – бальнеологічний санаторій, який базується на Брусницькому родовищі мінеральних вод у Кіцманському районі. У медзакладі лікують опорно-руховий апарат, шлунково-кишковий тракт, захворювання нервової системи. Санаторій славиться унікальними природними цілющими водами.
У 2017 році санаторій планували переобладнати у реабілітаційний центр для учасників АТО.
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