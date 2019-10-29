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      Голову Чернівецької облради НАБУ підозрює у вимаганні 200 тисяч доларів хабаря

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      Івана Мунтяна підозрюють в отримані хабара у 200 тисяч доларів
      Івана Мунтяна підозрюють в отримані хабаря у 200 тисяч доларів / nb.cv.ua

      Проти очільника Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження. На його майно та деякі документи облради накладено арешт.

      Голову Чернівецької обласної ради підозрюють у вимаганні хабаря у 200 тисяч доларів. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 23 жовтня.

      Читайте також: Обшуки в будинку Дубневича під Львовом: у чому НАБУ підозрює екснардепа

      Так, досудове розслідування вказує на те, що Іван Мунтян вимагав від чернівчанина хабар за те, щоб обласна рада передала санаторій "Брусниця" на 49 років у аренду. За це він вимагав 200 тисяч доларів. З цих грошей 180 тисяч доларів, згідно з текстом ухвали, він отримав з липня до жовтня 2019 року.

      Ухвалою арештовано автомобіль Volkswagen Golf Variant, мобільний телефон Samsung, а також цілу низку документів обласної ради, що стосуються цієї справи. Їх виявили 16 жовтня під час обшуків у приміщеннях обласної ради.

      Додзвонитися до голови обласної ради 24 каналу не вдалося.

      Що відомо про курорт "Брусниця?
      Майже рік тому почалася передача обласного комунального підприємства в оренду. Тоді підприємець отримав нежитлові приміщення. А вже 9 жовтня 2019 року санаторій передали у повне користування.

      Брусниця – бальнеологічний санаторій, який базується на Брусницькому родовищі мінеральних вод у Кіцманському районі. У медзакладі лікують опорно-руховий апарат, шлунково-кишковий тракт, захворювання нервової системи. Санаторій славиться унікальними природними цілющими водами.

      У 2017 році санаторій планували переобладнати у реабілітаційний центр для учасників АТО.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Новини Чернівців Антикорупційний суд
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