"Вона була сонцем, енергією, натхненням": на фронті загинула медикиня Іванна "Гайка" Куценко

На фронті загинула 33-річна морська піхотинка та бойова медикиня Іванна "Гайка" Куценко. Вночі 1 жовтня її життя обірвав ворожий артилерійський обстріл.

Про це повідомили в антиавторитарній волонтерській мережі "Колективи солідарності".

Що відомо про її загибель?

Іванна Куценко служила у 39-й окремій бригаді морської піхоти, де була старшою бойовою медикинею.

За даними Сумського фахового медичного коледжу, де навчалася військова, вона вирушила на позиції, щоб замінити побратимів, які з травня виконували бойові завдання.

Іванна була серед тих, хто щодня перебуває там, де особливо потрібні мужність, витримка та готовність рятувати життя. Вона виконувала свій обов'язок і залишалася поруч із тими, хто потребував допомоги,

– згадали про неї у коледжі.

Морська піхотинка та активістка Іванна Куценко / "Колективи солідарності"

Іванна була родом із Рубіжного на Луганщині. Після початку повномасштабного вторгнення вона працювала у гуманітарних проєктах, допомагаючи жінкам і дітям із прифронтових територій, а згодом долучилася до війська.

Куценко також була феміністкою та співзасновницею громадської організації "Білкіс", яка відстоює права жінок і ЛГБТКІ+ спільноти. Вона була ініціаторкою соціальної ініціативи "Годівнички" з гарячими обідами для безпритульних і малозабезпечених людей та співорганізаторкою проєкту "Простір речей".

В організації "Білкіс" розповіли, що Іванна була також веганкою, любила велосипеди, пригоди, фріганство та світ мумі-тролів.

Феміністка, веганка, любителька велосипедів, пригод, фріганства та світу мумі-тролів. Гайка була силою, яка може зрушити все, та кинути виклик будь-якій системі. Вона була сонцем, енергією, натхненням,

– зазначили в "Білкіс".

У "Колективах солідарності" Іванну згадують як людину, яка не боялася кидати виклик системі та підтримувала інших жінок, які хотіли долучитися до війська.

"Анархістка, феміністка, веганка, освітянка, морська піхотинка, наша добра товаришка й подруга. Вона була втіленням натхнення й спротиву: щирою, впертою, живою. "Гайка" проклала свій шлях морської піхотинки крізь упередження та сексистські перепони армійської системи, щоб зрештою бути нарівні зі своїми побратимами на важких бойових виходах", – розповіли в мережі.

Про дату та місце прощання з Іванною Куценко повідомлять додатково.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відбулася церемонія прощання з громадським діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком. 62-річний військовослужбовець загинув 19 вересня на фронті.