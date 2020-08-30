Попри те, що Івано-Франківськ потрапив до червоної зони карантину, місто не припинятиме роботу громадського транспорту.

Таке рішення ухвалив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. А сам факт того, що місто потрапило до червоної зони, він назвав "політичним рішенням". Про це Марцінків повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він зазначив, що громадський транспорт працюватиме в умовах спецперевозок.

Громадський комунальний і некомунальної приватний транспорт працюватиме у режимі звичайних маршрутів, але з табличкою "спецперевезення",

– сказав він.

Мер назвав неправильним, коли органи місцевого самоврядування дізнаються про віднесення міста до "червоній" зоні "з соціальних мереж і сайтів наших центральних ЗМІ".

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За словами Марцінківа, медики Івано-Франківська вже тиждень спостерігають позитивну тенденцію до зменшення кількості пацієнтів у лікарнях міста.

Окрім Івано-Франківська, до червоної зони потрапили Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл. А Луцьк та Суми стали "помаранчевими". Нове епідемічне зонування почне діяти від початку доби 31 серпня.



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