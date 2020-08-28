Оскільки Івано-Франківськ потрапив до червоної зони карантину, у місті посилили обмеження. З 1 вересня не працюватимуть дитсадки та школи. Водночас підприємці Івано-Франківська обурились таким рішенням.

Громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезень. Таке рішення ухвалили 28 серпня на засіданні Івано-Франківської міської комісії з ТЕБ та НС, інформує УНІАН.

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Вранці до міської ради звернулися перевізники і підприємці, які не погоджуються з рішенням уряду віднести місто до червоної зони. Вони виступили категорично проти обмежень.

Що каже мер

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримує підприємців. Він вважає рішення віднести місто до червоної зони "абсолютно політичним".

Ми діємо у межах компетенції законів України. Комусь би дуже хотілося повідкривати тут купу кримінальних справ, але, я вважаю, що сьогодні громада Івано-Франківська повинна показати свою позицію,

– зазначив мер міста.

Марцінків звернувся до президента та уряду з проханням переглянути рішення та врахувати "справжні показники захворюваності в Івано-Франківську".

Що цьому передувало

27 серпня в уряді вирішили віднести міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломию, а також Городенківський, Косівський, Тисменицький райони до червоної зони карантину.

Обмеження наберуть чинності з 31 серпня та діятимуть 14 днів.

Поділ України на карантинні зони: що відомо

З 3 серпня МОЗ поділило Україну на 4 зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

У зеленій обов'язково потрібно носити маски в громадських місцях. У громадському транспорті не можна перевозити пасажирів, що стоять. Масові заходи проводити можна, але з обмеженнями.

У жовтій діють всі обмеження, що й у зеленій. Також не можна відвідувати установи соцзахисту.

Серед нових обмежень помаранчевої зони – заборонена робота розважальних закладів, хостелів, готелів. Не дозволені планові госпіталізації.

Крім обмежень, що діють у попередніх зонах, у червоній не працюють дитсадки, школи та заборонена робота громадського транспорту.



Які обмеження діють у зонах / Інфографіка 24 каналу