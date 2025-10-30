Івано-Франківська область почула вибухи: регіон атакують ударні БпЛА
- В Івано-Франківській області оголосили повітряну тривогу о 04:30 через загрозу ударних БпЛА, а о 04:44 повідомили про вибухи в регіоні.
- Монітори інформували, що під загрозою було місто Бурштин.
Ударні дрони ворога долетіли до Прикарпаття. Уночі 30 жовтня стало відомо про вибухи в Івано-Франківській області.
Про це написало Суспільне.
Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області 30 жовтня?
Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 04:30. У цей час стало відомо про атаку "Калібрами" з Чорно моря, але для Прикарпаття на той момент мовилося про загрозу ударних БпЛА.
О 04:44 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у регіоні. За кілька хвилин до цього монітори попереджали, що є ворожі ударні безпілотники біля міста Бурштин.
О 05:17 з'явилися повідомлення у соціальних мережах про вибухи в самому Івано-Франківську.
Будьте обережні: загроза ворожих бойових безпілотників для Івано-Франківської області,
– написали у цей час в ОВА у телеграмі.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також опублікував повідомлення: "Працює ППО! Будьмо уважні!"
Загалом тривога в усій Україні через дрони та ракети з моря, також ворог застосував балістику, і загроза крилатих ракет із Ту-95МС.
Де ще були удари ворога цієї ночі?
- Київська ОВА інформувала про роботу ППО в області проти "Шахедів". Вже відомо, що постраждала людина у Бориспільському районі. Там зафіксували також пожежі та руйнування.
- Серія вибухів пролунала у Запоріжжі. Туди летіли БпЛА та балістика, також, можливо, "Калібри". Вибухи від балістики чули й у Дніпрі.