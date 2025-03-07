В Івано-Франківську весь комунальний транспорт припиняє рух

У ніч проти 7 березня Росія атакувала Івано-Франківщину ракетами. В обласному центрі зупинилася робота громадського транспорту.

Приблизно о 04:34 стало відомо про роботу ППО в Івано-Франківській області. Ворог вдарив по регіону "Калібрами", передає 24 Канал.

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Наслідки атаки в Івано-Франківську

Повторні вибухи на Івано-Франківщині було чути близько 06:34.

В Івано-Франківську через оголошення підвищеної небезпеки ракетного удару весь комунальний транспорт припиняє рух. Автобуси та тролейбуси курсуватимуть після відбою повітряної тривоги зі значним запізненням. Про це повідомили у комунальному підприємстві "Електроавтотранс".

Міністр енергетики Галущенко вже прокоментував атаку. Він розповів, що головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.