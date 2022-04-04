Із 75 повернувся 1: проросійські бойовики у шоці від того, що їх відправляють на смерть

Якщо деякі підрозділи армії Росії після участі у бойових діях в Україні можна назвати умовно боєздатними, то це зовсім не стосується незаконних збройних формувань з квазіреспублік. Терористів із захоплених Донбасом територій закинули на найбільш небезпечні ділянки фронту.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, деяких бандформувань з Донеччини та Луганщини, які вже побували у бою, вже фактично не існує. У деяких зведених групах втрати настільки серйозні, що інший особовий склад першого та другого армійських корпусів зовсім не хоче воювати.

Дивіться також Корегувальники ще за пів року масово заїжджали в Україну, – комбат тероборони Києва

Терористи, які зрозуміли тактику Росії, а також побачили наслідки повномасштабних бойових дій, розуміють, що шансів вижити у них не буде ніяких.

З бою майже ніхто не повертається

Російські командири використовують бойовиків ОРДЛО як гарматне м'ясо – для виявлення рубежів оборони ЗСУ. Але мобілізованих це не стосується. Їх відправляють на мінні поля та на штурм другим ешелоном, разом із контрактниками та срочниками ЗС РФ.

Втім, керівництво бандформувань та майже всі терористи зовсім не переймаються долею мобілізованих, а от своє життя їх цікавить значно більше.

При цьому командування росіян приховує втрати від вищого офіцерського складу та постійно рапортує про боєздатність всіх підрозділів та їх готовність захоплювати Україну.

Лише в одному з підрозділів бойовиків за 1 березня зафіксували величезні втрати. З 75 терористів, яких відправили на штурм українських позіцій, з бою повернувся лише один. І той поранений.

Через це загарбницькі війська, які вже перебувають на Донбасі, перебувають у далеко не найкращому стані. Якщо безпосередньо армію Росії більш-менш забезпечують, місцеві підрозділи воюють фактично голі-босі. Крім того, і батальйонно-тактичні групи зі складу ЗС РФ, а зведені угруповання, є неукомплектованими після важких боїв проти ЗСУ.

Відмов дедалі більше

Як стверджують розвідники, з кожним днем командуванню російських підрозділів стає дедалі важче втримати боєздатність наявного особового складу. Загарбники та терористи відмовляються виконувати накази навіть попри погрози тюрмою. У той же час російські тиловики намагаються якомога швидше переправити боєздатну техніку та переозброїти підрозділи, які вивели з територій Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Дуже швидко створити надміцний ударний кулак Кремль навряд зможе, оскільки російські солдати масово розривають контракти, а техніка перебуває у жахливому стані. Тим не менш, росіяни вже зосередили на Донбасі неабиякі сили та абсолютно точно втримають над ними контроль.

Як тільки у Москві приймуть рішення про безпосередній початок штурму з використанням наявних резервів, на цій ділянці фронту ситуація може значно погіршитись.

Тому казати про небоєздатність всього російського угруповання ніяк не можна.