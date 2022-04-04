Із 75 повернувся 1: проросійські бойовики у шоці від того, що їх відправляють на смерть
Якщо деякі підрозділи армії Росії після участі у бойових діях в Україні можна назвати умовно боєздатними, то це зовсім не стосується незаконних збройних формувань з квазіреспублік. Терористів із захоплених Донбасом територій закинули на найбільш небезпечні ділянки фронту.
За даними джерел 24 каналу у розвідці, деяких бандформувань з Донеччини та Луганщини, які вже побували у бою, вже фактично не існує. У деяких зведених групах втрати настільки серйозні, що інший особовий склад першого та другого армійських корпусів зовсім не хоче воювати.
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Терористи, які зрозуміли тактику Росії, а також побачили наслідки повномасштабних бойових дій, розуміють, що шансів вижити у них не буде ніяких.
З бою майже ніхто не повертається
- Російські командири використовують бойовиків ОРДЛО як гарматне м'ясо – для виявлення рубежів оборони ЗСУ. Але мобілізованих це не стосується. Їх відправляють на мінні поля та на штурм другим ешелоном, разом із контрактниками та срочниками ЗС РФ.
- Втім, керівництво бандформувань та майже всі терористи зовсім не переймаються долею мобілізованих, а от своє життя їх цікавить значно більше.
- При цьому командування росіян приховує втрати від вищого офіцерського складу та постійно рапортує про боєздатність всіх підрозділів та їх готовність захоплювати Україну.
- Лише в одному з підрозділів бойовиків за 1 березня зафіксували величезні втрати. З 75 терористів, яких відправили на штурм українських позіцій, з бою повернувся лише один. І той поранений.
- Через це загарбницькі війська, які вже перебувають на Донбасі, перебувають у далеко не найкращому стані. Якщо безпосередньо армію Росії більш-менш забезпечують, місцеві підрозділи воюють фактично голі-босі. Крім того, і батальйонно-тактичні групи зі складу ЗС РФ, а зведені угруповання, є неукомплектованими після важких боїв проти ЗСУ.
Відмов дедалі більше
Як стверджують розвідники, з кожним днем командуванню російських підрозділів стає дедалі важче втримати боєздатність наявного особового складу. Загарбники та терористи відмовляються виконувати накази навіть попри погрози тюрмою. У той же час російські тиловики намагаються якомога швидше переправити боєздатну техніку та переозброїти підрозділи, які вивели з територій Київщини, Чернігівщини та Сумщини.
Дуже швидко створити надміцний ударний кулак Кремль навряд зможе, оскільки російські солдати масово розривають контракти, а техніка перебуває у жахливому стані. Тим не менш, росіяни вже зосередили на Донбасі неабиякі сили та абсолютно точно втримають над ними контроль.
Як тільки у Москві приймуть рішення про безпосередній початок штурму з використанням наявних резервів, на цій ділянці фронту ситуація може значно погіршитись.
Тому казати про небоєздатність всього російського угруповання ніяк не можна.