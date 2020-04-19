Із Києво-Печерської лаври знову масово виїхали "швидкі" з хворими: фото

Увечері суботи, 18 квітня, з території Києво-Печерської лаври виїхало щонайменше 9 машин невідкладної швидкої медичної допомоги.

Про це у фейсбуці повідомив журналіст Ігор Соловей.

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А ось 9 "швидких", що заїхали в Лавру, – підозріло. Спочатку думали, що може роблять тести. Але потім виявилося, що все ж вивозять хворих,

– підкреслив він.

Як доказ журналіст оприлюднив відповідні фото. На них можна побачити прибуття "швидкої" з Лаври до столичної Олександрівської лікарні, що на бульварі Лесі Українки. Саме там облаштовано основне місце лікування хворих на Covid-19 у Києві.

Фото, як "швидкі" з Лаври прибувають до Олександрівської лікарні

Також Соловей додав, що увечері до Лаври на благодатний вогонь прийшли щонайменше 30 людей. І усі дотримувалися необхідної дистанції у 2 метри.

Вперше біля Лаври побачили "швидкі" 16 квітня. Тоді якраз всі заговорили про тутешній спалах коронавірусу. За словами журналістів, за 2 години біля Києво-Печерської лаври помітили аж 4 "швидкі", які когось вивозили.

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Спалах COVID-19 у Києво-Печерській лаврі: що відомо

6 квітня стало відомим про перші випадки зараження коронавірусом у Лаврі. Тоді ж повідомили про підозру на COVID-19 у намісника Павла.

9 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 41 нового випадку, що виявили за останню добу у Києві, – 26 людей захворіли у Києво-Печерській лаврі. Кличко закликав вірян дотримуватися карантинних обмежень.

13 квітня Кличко повідомив про нові 63 випадки зараження в Києво-Печерській лаврі, а загальна кількість хворих в Лаврі зросла до 90.

Того ж дня храм закрили на карантин, а 14 числа підтвердили, що там – вже біля сотні інфікованих.

Від наслідків COVID-19 померли вже щонайменше двоє ченців, а настоятеля Лаври Павла госпіталізували через погіршення самопочуття.

15 квітня столичний мер Кличко повідомив, що госпіталізували монахиню та двох учнів духовної семінарії, що на території Лаври. Серед заражених коронавірусом і ректор семінарії єпископ Сильвестр.

За словами столичного міського голови, у Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель.

Випадків зараження може бути значно більше. Більше того, керівництво Лаври не дуже йде на контакт з міською владою в цьому питанні.

До теми! Станом на ранок 19 квітня у Києві підтвердили 801 випадок зараження коронавірусом, зокрема і серед медиків. На жаль, померли щонайменше 13 людей.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу