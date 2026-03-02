Вже застосовували проти України: ГУР показало характеристики нової ворожої ракети "Іздєліє-30"
- Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило 3D-модель та складові крилатої ракети "Іздєліє-30", розробленої ОКБ "Звезда".
- Ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину 800 кілограмів і дальність щонайменше 1500 кілометрів, з компонентами від іноземних виробників.
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднюднило інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети противника "Іздєліє-30", а також дані про 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.
Відповідну інформацію ГУР опублікувало в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions.
Що відомо про нову зброю ворога?
Як розповіли в розвідці, ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кілограмів та дальність застосування щонайменше 1500 кілометрів. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані ще наприкінці минулого року.
За маркуванням і конструктивними характеристиками виріб ідентифікували як розробку ОКБ "Звезда", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
Відомо також, що частина технічних рішень була уніфікована з іншими виробами цього конструкторського бюро та корпорації. Зокрема, піроклапан пневматичної системи аналогічний до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій має схожість із системами АКУ-5М, які застосовуються для ракет Х-101, Х-55 та Х-555.
Супутникова навігаційна система, ймовірно вперше серед крилатих ракет противника, поєднує компоненти двох різних російських виробників: завадозахищений приймач супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою "Комета-М12" виробництва "ВНІІР-Прогрес" та приймально-обчислювальний блок компанії "КБ Навіс", створений на базі приймача NAVIS NR9.
Для їхньої інтеграції, зазначили в ГУР, використовується блок спряження виробництва АНПП "ТЕМП-АВИА", відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.
Важливо! Усі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземних виробників – США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.
Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії "ПКК Міландр".
