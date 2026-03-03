Може пробити 4 залізобетонні поверхи, – льотчик-інструктор про нову дозвукову ракету Росії

Росія вже використовувала проти України нову крилату ракету "Іздєліє-30". Її можна назвати аналогом ракет Х-101, але з неприємним нюансом.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що приблизна дальність цієї ракети – 1500 кілометрів. При цьому у неї більша бойова частина, ніж у ракети Х-101 – 800 проти 400 кілограмів.

Дивіться також Морський "Кинджал": що відомо про російські ракети "Циркон", якими росіяни атакували 26 лютого

Чим небезпечна ця ракета?

За словами Світана, фактично це аналог крилатої ракети Х-101, яку Сили оборони України успішно збивають. Розмах крил на "Іздєлії-30" становить близько 3 метрів, тому ракету буде добре видно на локаторах.

Останнім часом українська ППО суттєво посилилася за допомогою західних літаків. Міжнародні партнери продовжують постачати ракети "повітря – повітря", які допомагають знищувати ворожі ракети та безпілотники. Вони й збиватимуть "Іздєліє-30". Також не варто забувати про зенітні ракетні комплекси IRIS-T та NASAMS, які також справляться з цією загрозою.

Єдина проблема з цією ракетою – збільшена бойова частина. При такій вазі вона може бути тандемною. Це дозволить пробивати десь 4 поверхи залізобетонних перекриттів. Тут є проблема,

– зазначив Світан.

ГУР оприлюднило характеристики нової ракети