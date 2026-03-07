Цілять на Харків: на що здатна "Іздєліє-30" і чим відрізняється від Х-101

В ніч на 7 березня росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Харкові ракетою "Іздєліє-30". Хоч вона містить досить дешеві компоненти, і, у порівнянні з Х-101 має меншу дальність, бойова частина у неї велика.

Крім того, ця російська ракета стійка до РЕБ-систем. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Валерій Романенко, зауваживши, що збивати її можна двома шляхами.

На що здатна "Іздєліє-30" і чим відрізняється від Х-101?

Військовий експерт пояснив, що "Іздєліє-30" – спрощена ракета, яку створювали на комерційних деталях іноземного виробництва. Оскільки ракета комерційна, жодних обмежень на придбання таких деталей немає.

Романенко зазначив, що "Іздєліє-30" досить дешеві і, відповідно, в неї гірші характеристики. Вироби, які підлягають ліцензуванню і застосовуються у військовій справі, як правило, мають кращі характеристики, адже їх виробляє приватна фірма.

Її рідко застосовують, бо немає великого серійного виробництва. Загалом ракета відповідає приблизно характеристикам Х-101: розмах крил приблизно 3 метри, бойова частина 800 кілограмів. Це зроблено завдяки різкому зменшенню дальності,

– зауважив він.

Тобто у ракети Х-101 дальність 5,5 тисяч кілометрів. Так заявили росіяни. Хоч це не зовсім правда, але все одно велика дальність. А "Іздєліє-30" має дальність всього 1500 кілометрів. Оскільки вона потребує менше палива, окупанти зробили на ній більшу бойову частину.

Довідка. У ГУР повідомили, що "Іздєліє-30" розроблена ОКБ "Звезда". Тим часом окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі.

Військовий експерт також розповів, що "Іздєліє-30" – це ракета авіаційного базування, тобто запускати її можна тільки з ТУ-160 і ТУ-95СМ, які злітають з аеродромів "Енгельс" або "Оленья". Ці ракети злітають, потім залітають на відстань 200 – 300 кілометрів від України і здійснюють пуск.

Дістати носії на такій відстані ми не можемо нічим. Однак є питання, наскільки доцільно заради однієї ракети піднімати цілий винищувач,

– зауважив він.

Навігаційна система цієї ракети оснащена блоком "Комета М-12", вона містить 12 патч-антенн. Чим їх більше, тим ракети стійкіша до систем РЕБ. Тому "Іздєліє-30" заглушити системами радіоелектронної боротьби практично неможливо. Однак є й альтернативні методи збиття.

Романенко додав, що збивати ракету "Іздєліє-30" можна зенітними ракетами комплексів NASAMS, IRIS-T, або ж з інших ЗРК, якщо є вправний стрілець. Хоч це важко, але можливо, бо швидкість ракети не перевищує 800 – 900 кілометрів. Однак таких комлексів в Україні є обмежена кількість, тому головна протидія – літаки-винищувачі F-16, французькі Mirage або українська авіація.

Зауважте! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан також зауважив, що останнім часом українська ППО суттєво посилилася за допомогою західних літаків. Нам постачають ракети "повітря – повітря", які збиватимуть "Іздєліє-30".

