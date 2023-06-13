Мають лазівку, – експосол пояснив, хто не дає повністю ізолювати Росію

Росія частково перебуває в ізоляції через повномасштабну війну проти України. Але є держави, які ще підтримують певні контакти з агресором.

Про це 24 Каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. За його словами, Росія щодня атакує мирне населення України та здійснює величезну кількість інших воєнних злочинів.

Дивіться також Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

Однак деякі держави досі підтримують певні контакти з країною-агресоркою. Це було чітко видно 12 червня, де "на болотах" святкували так званий "дєнь Росії".

Як відзначали "дєнь Росії "за кордоном

Як наголосив Чалий, певна ізоляція Росії дійсно є. Це особливо видно в європейських країнах. До прикладу, в країнах Балтії росіяни хіба що тихенько вдома могли відзначати це так зване "свято".

Утім, в деяких країнах таки відбулися офіційні заходи з нагоди "дня Росії". Як не дивно, переважно ці держави перебувають під впливом Китаю.

В деяких країнах, де прийшли китайці… Там росіяни "харахоряться". На жаль, китайці дають можливість Росії не потрапити в ізоляцію. Ті ж деякі африканські країни, в яких є серйозний вплив Китаю, теж дозволяють це. Поки що, на жаль, ця лазівка не дає ізолювати Росію,

– зауважив Чалий.

Якихось особливих заходів до "дня Росії" в таких "нейтральних" країнах не було. Але все одно там були певні офіційні зустрічі до дня країни-агресорки, яка підступно розв'язала війну проти України.

Дивіться розмову з Валерієм Чалим на ютубі 24 Каналу

День Росії: коротко

Відомо, що 12 червня країна-агресорка відзначає "дєнь Росії". Варто зауважити, що в 2020-му та у 2021 роках там скасовували святковий салют. В першому випадку – через погану погоду, в другому – через коронавірус. У 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну, салюти запускали.

Заступник голови радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв, ймовірно, знову перепив алкоголю. Він виклав відфотошоплену фотографію Києва з російським прапором.

Секретар РНБО Олексій Данілов одразу відреагував на нахабство Мєдвєдєва. Він запропонував передати окупанту гамівну сорочку.