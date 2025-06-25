Якби в України була хоча б одна ескадрилья F-35 – вона б вже перемогла Росію. Доказав це Ізраїль, адже саме завдяки F-35 їхні Повітряні сили виконали перші глибокі проникливі удари.

Ізраїлю вдалося повністю знищити системи ППО Ірану. Це сталося завдяки малопомітності та ситуаційній обізнаності, що забезпечили F-35.

Генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула в ексклюзтивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, на що ще здатні винищувачі F-35 – читайте далі у матеріалі.

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Операція "Павутина": світ шокований

Україна вразила 41 російський стратегічний бомбардувальник, знищивши щонайменше 13 російських стратегічних літаків за час операції "Павутина", згідно з останніми оцінками НАТО та США. Як ви оцінюєте цю операцію?

Скажу відверто і без перебільшень. Удари, завдані Україною по російських авіабазах 1 червня, стали справжнім зразком, свого роду майстер-класом ведення сучасної війни в умовах високотехнологічного протистояння. Це була вкрай ефективна, асиметрична і стратегічно значуща операція.

Вражаючим виявилося не тільки те масштабне руйнування, яке ці удари завдали найціннішим російським бойовим літакам, а й логіка, аргументація, які стояли за ухваленням рішення про їх завдання. Це був, як я називаю, підхід, заснований на досягненні ефектів.

Концепція, яку я сам застосовував під час "Бурі в пустелі", будучи головним планувальником ударів у тій повітряній кампанії. Іншими словами, я фокусувався не просто на знищенні сил противника, а на ударах по ключових вузлах, які підтримують його військову машину.

Так, в України немає стратегічних бомбардувальників або малопомітних літаків, як були у нас, але вона це компенсує інноваціями.

Ці удари порушили роботу російської авіації, змусили перерозподілити ключові активи та змусили Москву вкластися в оборону своєї території. Це не просто тактичний успіх. Це символ нової стратегічної моделі.

Ось це, на мій погляд, дійсно важливо, тому що Україна демонструє, як асиметричні інновації можуть замінити грубу силу. Демонструючи здатність домагатися конкретних і відчутних результатів на полі бою, не вступаючи водночас у лобове зіткнення з чисельно переважаючими силами противника, Україна наочно показує, що перемога в цій війні – цілком досяжна мета.

Звичайно, потрібно робити й те, й інше. Однак, діючи в такий спосіб, Україна знову нагадує всьому світові просту, але вічну істину, що в умовах війни саме стратегічне мислення, здатність до гнучкого ухвалення рішень та оперативні інновації найчастіше відіграють значно вирішальнішу роль, ніж сама лише чисельна або технічна перевага супротивника.

Саме тому доктринальні наслідки такого підходу виявляються по-справжньому значущими, наголошуючи на досягненні стратегічних результатів, а не обмежуючись винятково традиційними методами на кшталт прямого силового протистояння з військами противника. Україна отримує можливість гнучко обирати більш ефективні та економічно виправдані шляхи для досягнення поставлених цілей за значно менших витрат ресурсів. Саме в цьому сенсі операція "Павутина" і була настільки важлива.

Ця операція може відкрити для України "вікно можливостей", переломити хід війни на свою користь, атакуючи аеродроми стратегічної авіації Росії в глибині її території?

Безумовно. Але мовиться не тільки про авіабази. Це цілісний підхід, нова стратегічна лінія. Як мені здається, Україна вже певною мірою почала її впроваджувати. Зараз важливо не просто зафіксувати цей досвід, а використати його як модель, перенести застосовані принципи на інші критично важливі центри тяжіння, системи командування та управління, вище військове керівництво Росії, а також об'єкти енергетичної інфраструктури, розташовані поблизу великих військових баз.

Адже саме енергія залишається одним із ключових чинників стратегічного впливу на хід війни. Мовиться про цілеспрямовану і продуману комбінацію дій, визначити ті ключові елементи, які володіють найбільшим потенціалом впливу і відіграють вирішальну роль у здатності Росії продовжувати свою агресію, а потім завдати по цих точках таких ударів, які суттєво підірвуть їхню ефективність і функціональність.

Це не завжди буде силовий вплив. Вже ведуться і кібероперації. Але важливе саме мислення, орієнтоване на кінцевий ефект, як створити для Росії складнощі, які підірвуть її здатність продовжувати агресію. Це стратегія, яку Україні потрібно продовжувати розвивати. Вона вже працює в цьому напрямку. Але важливо ще сильніше зосередитися на цьому підході, паралельно утримуючи позиції щодо тих російських сил, які вже перебувають на українській території.

Інтерв'ю з Девідом Дептулою: дивіться відео

Як змусити Путіна до реальних переговорів

Українські спецслужби натякають, що подібні удари триватимуть на території Росії доти, доки та веде війну проти України. Але чи достатньо цього, щоб змусити Володимира Путіна піти на будь-які поступки за столом переговорів?

У цьому, власне, і полягає суть такого підходу, орієнтованого на досягнення конкретного стратегічного ефекту. Крок за кроком він підводить противника до неминучого усвідомлення того, що він більше не здатний вигравати цю війну і втрачає контроль над її перебігом. Це один із моментів, які я хотів би донести до вашої аудиторії.

Росія програє цю війну. Вони програють стратегічно, оперативно і морально. Стратегічно її основні цілі вже провалилися. Україна не дозволила Росії взяти Київ. Замість того, щоб розділити Захід, агресія Росії зміцнила НАТО та ізолювала її економічно й дипломатично. Оперативно Україна обходить Росію.

Ми щойно обговорювали атаку 1 червня. Це була блискуча ідея – розмістити високоточні бойові дрони та вразити стратегічні російські бомбардувальники в глибині російської території. Це більше, ніж тактичний успіх. Це стратегічна інновація, яка свідчить про те, що Україна адаптується швидше, ніж Росія.

Морально, Україна бореться за захист свого народу, водночас Росія цілеспрямовано б'є по мирних жителях, тому що не може перемогти на полі бою і знає це. Це не сила, це відчай. Думаю, що інерція змінюється. Україна має розум, хоробрість та ініціативу, і факти говорять самі за себе. Росія не перемагає, вона програє. І важливо, щоб світ про це знав.

Продовження тиску на ключові центри тяжіння в Росії зрештою призведе до того, що Путін усвідомить, що в його ж інтересах зупинити агресію, тому що ця війна руйнує життя всередині самої Росії. На жаль, на це потрібен час. Росія, як і раніше, робить ставку на війну на виснаження, попри втрати, які наближаються до 1500 військовослужбовців на день, домагаючись лише незначних територій.

Небажання Путіна визнати очевидний факт того, що конфлікт зайшов у затяжний і кровопролитний "глухий кут", з великою часткою ймовірності призведе до продовження бойових дій нинішньої інтенсивності, і навряд чи дасть змогу Росії повернутися за стіл переговорів хоча б до початку зимової кампанії, якщо взагалі дасть змогу в осяжному майбутньому.

Єдиний спосіб змусити його сісти за стіл переговорів, усвідомити, що це в його інтересах – наростити тиск на критичні цілі всередині Росії.

Тобто ви впевнені в тому, що переконати Путіна піти на будь-яку угоду можливо тоді, коли він усвідомлює, що в цій війні він втрачає більше, ніж отримує, і що подальший опір стає для нього безперспективним?

Абсолютно. Також важливо розуміти, на жаль, не всі це усвідомлюють, що Путіну не важливі людські життя. Він кидає людей у бій, поводячись із ними немов із бездушним інструментом, абсолютно не зважаючи на людські втрати й страждання. Тому всі спроби волати до нього словами "люди гинуть", "потрібно терміново зупинитися" виявляються абсолютно безглуздими, йому на це глибоко байдуже.

Зате він проявляє явний інтерес до ключових елементів, які безпосередньо впливають на його особисті вигоди й на інтереси тих олігархів, які його підтримують і від яких він залежить. Українська розвідка має серйозне розуміння того, які саме цілі в цьому сенсі пріоритетні. Впевнений, що в неї є хороші плани щодо продовження тиску на ці об'єкти.

Чи зможе Росія реально завадити Україні завдавати ударів по таких цілях, розташованих глибоко на території самої Росії? Або ж це просто неможливо зробити ефективно через величезні розміри країни, великі відстані між аеродромами й військовими базами, а також через брак, наприклад, сучасних систем ППО та інших засобів захисту?

Це повертає нас до концепції, про яку ми вже говорили, орієнтованої на ефект підходу. Бази Путіна розкидані по всій території. Одна з найважливіших речей, показаних 1 червня, полягає в тому, що не існує місця або цілі всередині Росії, де можна було б сховатися від досяжності України. Завдяки інноваційним рішенням Україна показала, що здатна завдавати ударів там, де вважає за потрібне. Зараз Україні особливо важливо значно посилити цей тиск, імовірно, вона вже активно цим займається.

На жаль, західні країни протягом останніх 3 років фактично зв'язали Україні руки, істотно обмеживши її можливість використовувати сучасну зброю, здатну ефективно вражати цілі, розташовані глибоко на території Росії. Це змусило Україну розробити власні системи озброєння. Мовиться про крилаті ракети великої дальності, які часто називають дронами, але по суті це саме крилаті ракети.

Також розробляються й інші інноваційні засоби, що наочно продемонстрував приклад 1 червня. Звичайні квадрокоптери з вибухівкою мають порівняно невеликий радіус дії, проте Україна змогла знайти ефективні способи доправляти їх набагато ближче до цілі та застосовувати з максимально вигідного положення. Застосування подібних ініціатив, безумовно, грає на руку Україні та значно посилює її позиції.

Я лише щиро шкодую, що Захід не надає Україні достатніх можливостей, обмежуючи її в доступі до необхідної зброї та накладаючи на неї різні серйозні обмеження. Сподіваюся, хоча б європейські країни посилять свою підтримку в цьому напрямку в майбутньому.

Чому Путін вірить в окупацію 4 областей

За інформацією агентства Bloomberg, Володимир Путін, схоже, впевнений, що Росія здобуває перемогу і розраховує, що його армія зможе захопити всі 4 українські регіони до кінця цього року. Яка ваша думка з приводу цих цілей Росії? Чому Путін настільки відірваний від реальності у своїх військових завданнях і оцінці ситуації на фронті?

Запитання чудове, і чесно кажучи, відповідь на нього доволі проста, бо саме це йому і доповідає його військове командування. Нагадаю, що Росія та особисто Путін живуть в умовах, де він повністю контролює інформаційний потік. Один із чинників, чому Україна, попри те, що за чисельністю і ресурсами поступається Росії багаторазово, показує разючі результати у стримуванні цієї наддержави, це організація та якість управління.

Але ви виконали чудову роботу, стримуючи цю надздібність. На те є багато причин. Одна з відповідей, яка безпосередньо стосується суті вашого запитання, полягає ось в чому – в Росії успіху домагаються не завдяки професіоналізму, а завдяки догоджанню керівництву. Саме тому в Путіна склалося хибне уявлення про те, що він перемагає, однак насправді він зазнає поразки й усвідомить це лише у випадку "драматичного краху".

У нас це називають виразом "пити свою ж ванну". Це коли людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії. У Росії це явище стало інституціоналізованим.

У російській армії не можна просунутися по службі завдяки заслугам або за здібності до командування. Чому Путін звільнив так багато російських військових командирів? Тому що вони зазнали невдачі. А невдача стала наслідком огидного управління, слабкої підготовки й застарілої військової доктрини.

Як операція "Павутина" вплине на ядерну безпеку

Як операція "Павутина" може вплинути на ядерне стримування і на протоколи безпеки, спрямовані на захист стратегічних бомбардувальників?

Ті загрози й можливості, які були наочно продемонстровані під час атаки 1 червня, насправді не являють собою нічого принципово нового і не можуть вважатися несподіваними з огляду на попередній досвід і наявні дані. Сполучені Штати вже протягом кількох десятиліть повністю усвідомлюють, що регулярно стикаються з подібного роду серйозними загрозами.

Однак у минулому на основі оцінки ситуації ухвалювали рішення, що ймовірність подібних атак була доволі низькою, і тому значні інвестиції в так званий захист об'єктів, інакше званий системою Force Protection, визнавали надлишковими та недоцільними з погляду витрат і ефективності. Тому цих інвестицій не робили. Сьогодні ми можемо спостерігати значне підвищення рівня усвідомлення вразливості не тільки авіабаз, а й усієї критичної інфраструктури загалом, що зумовлює необхідність вживати більш серйозних заходів щодо її захисту.

У Китаї ще 1999 року два офіцери військово-повітряних сил написали книгу, в якій виклали своє бачення можливих дій у таких сценаріях. Книга отримала назву "Безмежна війна". Її можна знайти в інтернеті. Тож ідея не нова. Просто ваша операція "Павутина" розкрила реальність того, чого насправді можна досягти. Усвідомлення вразливості авіабаз існує вже багато років.

Якщо повернутися за часів холодної війни й уважно поглянути на систему охорони об'єктів НАТО того періоду, то можна помітити, що кожна натівська авіабаза розміщувала винищувачі в спеціально укріплених ангарах для забезпечення максимального захисту. Але після закінчення холодної війни західні держави визнали, що загроза значно знизилася. І, відповідно, увага до питань захисту об'єктів ослабла.

Сьогодні ж, із появою квадрокоптерів із вибухівкою, які по суті є портативними високоточними боєприпасами, у нас з'явився новий засіб для подібних атак. Це знову привернуло пильну увагу до критичної важливості захисту військової інфраструктури.

Чи має сенс концепція "Золотого купола" після операції "Павутина"?

Так, безумовно. Хоча при цьому слід розуміти, що саме поняття "Золотий купол" досі не має чіткого й остаточного визначення. У різних людей воно може викликати абсолютно різні асоціації та інтерпретації.

Однак, незалежно від того, чи вважає його основною метою захист від балістичних ракет, крилатих ракет або дронів, існує один ключовий компонент, про значення якого неможливо сперечатися, – це сенсорний рівень, що забезпечує своєчасне виявлення загроз.

З точки зору США винятково важливо, щоб існувала можливість виявляти запуск озброєнь і відстежувати їхню траєкторію. Мовиться тут не тільки про Сполучені Штати, це стосується всієї міжнародної спільноти вільних і миролюбних країн. Вкрай важливо мати сучасні системи, здатні своєчасно виявляти загрозу, щоб мати можливість оперативно вибудувати ефективну оборону.

Чи то перехоплювачі, що перебувають у космосі, чи то наземні лазерні установки, чи то традиційні винищувачі, призначені для перехоплення і знищення крилатих ракет, усі ці засоби відіграють важливу роль у комплексній системі захисту. Саме такий просунутий сенсорний рівень є критично важливим для будь-якого можливого майбутнього сценарію відбиття зброї, що атакує. Він виступатиме в ролі ключового і незамінного елемента всієї системи оборони.

Ізраїль діє на випередження

Як би ви оцінили дії обох сторін – Ізраїлю та Ірану – в повітрі, у цій повітряній кампанії між військово-повітряними силами та системами протиповітряної оборони Ізраїлю й Ірану?

Це справді значуща подія, адже Близький Схід увійшов у фазу відкритого міждержавного воєнного конфлікту. Ізраїль та Іран більше не воюють через посередників – це пряма війна. По суті, це війна в повітрі та космосі із застосуванням далекобійних ударів, балістичних ракет та інших засобів.

Для Ізраїлю це питання виживання. Його мета – не просто відбити атаки, а повністю позбавити Іран можливості створити й розгорнути ядерну зброю.

Після багатьох років іранської ескалації, ядерного шантажу та проксі-агресії Ізраїль ухвалив рішення діяти на випередження. Мовиться про недопущення перетворення найбільш дестабілізуючого режиму в регіоні на ядерну державу. З іншого боку, Іран бореться за збереження свого режиму.

І головною опорою його влади, як і раніше, залишається саме перспектива володіння та потенційного застосування ядерної зброї. Протягом 40 років аятола використовував тактику затягування, заперечення та звинувачень, щоб прокласти собі шлях до цієї мети.

Різниця зараз полягає в тому, що він втратив частину найкомпетентніших військових лідерів, які раніше відігравали ключову роль у розрахунках ризиків. Президент Дональд Трамп сьогодні сприймає досягнення панування в повітрі над Іраном, знищення лідерів ХАМАС і "Хезболли", а також успішні ізраїльські авіаудари як ознаки того, що ризики для збройних сил США значно нижчі, ніж будь-коли раніше у разі ухвалення рішення про військові дії.

Так, стратегічна оцінка ситуації змінилася. І, на мою думку, Сполучені Штати також повинні змінити свою реакцію.

США зобов'язані зміцнити режим ядерного стримування. Підтримка Ізраїлю в його зусиллях щодо ліквідації іранського ядерного потенціалу – це не лише питання регіональної безпеки. Це стратегічна необхідність, яка здатна суттєво посилити глобальну безпеку та запобігти поширенню ядерної зброї.

Знаю, що все це досить насичено та потребує уваги, але вкрай важливо усвідомити одну річ. У сучасному світі, де такі противники, як Іран, докладають великих зусиль, щоб закрити доступ за допомогою сучасних і складних систем ППО, ізраїльська повітряна кампанія наочно демонструє, яка сторона контролює небо. Фактично, вона диктує умови та хід усієї битви. І саме цей важливий урок повинна ретельно засвоїти кожна сучасна армія і кожен досвідчений стратег, плануючи свої дії та ухвалюючи рішення.

Перевага в повітрі сьогодні – це не опція. Це фундамент перемоги. І ще один важливий момент, який, на мою думку, може особливо зацікавити вашу аудиторію, – це необхідність окремо підкреслити видатне та ефективне застосування винищувачів-невидимок F-35 у досягненні стратегічних цілей Ізраїлю. Без малопомітності та ситуаційної обізнаності, які забезпечують F-35, ізраїльтяни не змогли б досягти таких успіхів.

Саме літаки F-35 ВПС Ізраїлю виконали перші глибокі проникливі удари, успішно приглушили, а потім повністю знищили системи ППО Ірану, які, до речі, базуються на російських військових розробках. Після цього вони збирали розвіддані в режимі реального часу, у той час як F-15 і F-16 слідували за ними з важкими боєзарядами для тривалих бомбардувань.

І от що я вам скажу: якби Україна мала ескадрилью F-35, ви вже перемогли б Росію. І, можливо, в майбутньому F-35 стануть частиною повітряних сил України.

Безсумнівно, саме так і має бути.

На що здатні винищувачі F-35

Водночас залишаються скептики, які критикують технологію малопомітності винищувачів F-35 і ставлять під сумнів її ефективність. Але остання операція ізраїльських ВПС над Іраном – хіба вона не доводить, що ця технологія справді працює? І чи правда, що російські системи ППО не змогли вчасно виявити та зафіксувати присутність винищувачів F-35 у повітряному просторі?

Саме так. Це яскравий і наочний доказ того, на що насправді здатна сучасна авіація 5 покоління – такі передові літаки, як F-35. Причому мовиться не лише про технологію малопомітності, а й про високорозвинений комплекс сенсорів і систем спостереження. Я вже багато років кажу: називати його просто винищувачем – не зовсім правильно. F-35 – це не просто винищувач.

Інакше кажучи, він виконує всі ці функції одночасно:

розвідка;

радіоелектронна боротьба;

управління;

спостереження.

Цей літак є не лише зброєю, а й сенсором, який інтегрує весь доступний масив даних і застосовує його на практиці – проникаючи в зону дії ворожої ППО та завдаючи ударів, що відповідають тактичній обстановці. Це принципово новий інструмент ведення війни.

Ізраїль перемагає в повітряній війні з Іраном

Наскільки довго Іран здатен витримувати подібні атаки? Скільки ще він зможе продовжувати ракетні обстріли Ізраїлю? Чи залишилися в нього достатні запаси ракет для ведення війни з такою інтенсивністю? І яку роль відіграють ізраїльські системи протиповітряної оборони в цьому конфлікті?

Питання справді важливе, і ми спостерігаємо його розвиток щодня. Насамперед хочу підкреслити: існує величезна різниця між тим, як застосовують силу Іран та Ізраїль. Ізраїль завдає точкових ударів по конкретних цілях. Іран же продовжує запускати неточні й часто безцільні залпи ракет, спрямовані саме на мирне цивільне населення Ізраїлю.

По суті, ця тактика повністю збігається з тією, яку Росія використовує у своїй військовій агресії проти України. Їхня головна мета – викликати й посіяти відчуття страху та паніки серед мирних громадян, щоб дестабілізувати суспільство й підірвати впевненість людей у власній безпеці.

Я маю на увазі як Росію – в контексті її дій, її злочинних дій проти України, – так і Іран – у діях проти Ізраїлю.

Нещодавно було здійснено прямий удар по лікарні – ще одне підтвердження цієї стратегії. Тепер щодо вашого запитання. Так, незважаючи на те, що Іран має у своєму розпорядженні ракетний арсенал, що налічує тисячі одиниць, за офіційними даними Ізраїлю вже знищено близько 40% усіх іранських пускових установок. І цей показник буде зростати.

Іран витрачає свої запаси ракет – це лише питання часу. Ізраїль, використовуючи точні й ретельно прораховані удари, методично та послідовно знищує їхні ракетні можливості та інфраструктуру. Іран уже фактично не здатен ефективно захищати свій повітряний простір, що надає Ізраїлю значну стратегічну перевагу й дає змогу регулярно та безперешкодно завдавати ударів по важливих об'єктах на території противника.

Усі наявні ознаки й дані однозначно свідчать про те, що Ізраїль поступово, але впевнено здобуває перевагу в цій складній і затяжній кампанії. А протягом найближчих кількох тижнів Іран майже повністю втратить свої можливості для ведення агресивних дій.

Тобто Ізраїль перемагає в повітряній війні з Іраном?

Абсолютно правильно, без жодних сумнівів.

Хотів би обговорити можливі військові дії США. За даними Axios, Трамп розглядає удари по ядерній програмі Ірану. Чи зможуть ВПС США ефективно уразити глибоко захищені об'єкти, зокрема центр збагачення урану у Фордо?

Питання, безумовно, актуальне. Про це говорять вже давно. І правда полягає в тому, що знищення всієї ядерної програми Ірану – це виключно складне й комплексне завдання.

По-перше, об'єкти розкидані по всій країні. Деякі з них, наприклад, Фордо, розташовані на великій глибині під землею та добре захищені. Чому Фордо такий важливий? Тому що саме там розміщено 3000 центрифуг, прихованих під шаром гірської породи на глибині близько 100 метрів і захищених складною системою ППО.

По-друге, це проблема розвідки. Ізраїль, як і Україна, має потужний розвідувальний потенціал, але навіть він не може знати точне місцезнаходження всіх об'єктів, особливо засекречених. Іран докладає величезних зусиль, аби приховати свою діяльність. Неможливо знищити те, існування чого неможливо достовірно підтвердити. Але я вважаю, що першокласна ізраїльська розвідка заслуговує високої оцінки. Навіть за 90% впевненості, решта 5 – 10% можуть виявитися критичними. Наприклад, виникає питання: де саме зараз зберігається найбільш збагачений іранський уран і наскільки добре захищені ці місця.

По-третє, навіть якщо удар буде успішним і програму буде зупинено, цього недостатньо. Потрібен постійний тиск і довгострокова стратегія, щоб не допустити її відновлення. І, відверто кажучи, хоч дехто й реагує на це емоційно, ця стратегія врешті-решт повинна включати усунення нинішнього іранського режиму. Без цього мулли просто продовжать прагнути до знищення Ізраїлю через розвиток ядерної зброї.

Я не стверджую, що це повинна бути головна мета. І не кажу, хто саме має це зробити. Зрештою, це рішення має ухвалити сам іранський народ.

Але ми маємо бути реалістами. Це справді масштабна тема, але я хотів донести до вас всю складність повного знищення ядерної програми Ірану.

Повертаючись до вашого запитання – чи зможуть Сполучені Штати застосувати бомбу GBU-57 проти об'єкта у Фордо? Відповідь – так.

Але все залежить від деталей. Склад породи над центрифугами визначає, скільки боєприпасів знадобиться. Саме це визначає, скільки одиниць озброєння потрібно буде застосувати.

Номінально бомба GBU-57 здатна проникати приблизно на 60 метрів углиб. Центрифуги у Фордо розташовані на глибині від 250 до 300 футів. Однієї бомби буде недостатньо.

Реалізувати це можна так: скидається перша бомба, потім літак виконує розворот по траєкторії у формі вісімки, повертається і скидає другу боєголовку в ту ж точку. За потреби цю тактику доповнюють третім або навіть четвертим ударом.

Існують різні методи, і я справді вірю, що у нас є технічна можливість вивести об'єкт у Фордо з ладу. Існують також альтернативні засоби – більш ризиковані. Мовиться про спецоперації із залученням сил спеціального призначення, які можуть бути закинуті на об'єкт. Я не буду вдаватися в усі подробиці, але існують альтернативи – а також комбінації цих методів.

Повертаючись до питання переваги в повітрі: операція не обов'язково має бути виконана в суворо обмежені строки. Ізраїль наразі має перевагу в часі – він може бути у будь-якій точці, де вважатиме за потрібне, і залишатися над іранськими ядерними об'єктами стільки, скільки буде потрібно. Це створює ще один варіант – контроль доступу до об'єкта: ви знищуєте входи до підземних комплексів, а потім, щойно фіксуєте спробу їх відновити – завдаєте повторного удару.

Існують різні варіанти нейтралізації центрифуг у Фордо.