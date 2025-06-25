Если бы у Украины была хотя бы одна эскадрилья F-35 – она бы уже победила Россию. Доказал это Израиль, ведь именно благодаря F-35 их Воздушные силы выполнили первые глубокие проникающие удары.

Израилю удалось полностью уничтожили системы ПВО Ирана. Это произошло благодаря малозаметности и ситуационной осведомленности, что обеспечили F-35.

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, на что еще способны истребители F-35 – читайте далее в материале.

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Операция "Паутина": мир шокирован

Украина поразила 41 российский стратегический бомбардировщик, уничтожив по меньшей мере 13 российских стратегических самолетов за время операции "Паутина", согласно последним оценкам НАТО и США. Как вы оцениваете эту операцию?

Скажу откровенно и без преувеличений. Удары, нанесённые Украиной по российским авиабазам 1 июня, стали настоящим образцом, своего рода мастер-классом ведения современной войны в условиях высокотехнологичного противостояния. Это была крайне эффективная, асимметричная и стратегически значимая операция.

Впечатляющим оказалось не только то масштабное разрушение, которое эти удары нанесли ценнейшим российским боевым самолетам, но и логика, аргументация, которые стояли за принятием решения об их нанесении. Это был, как я называю, подход, основанный на достижении эффектов.

Концепция, которую я сам применял во время "Бури в пустыне", будучи главным планировщиком ударов в той воздушной компании. Другими словами, я фокусировался не просто на уничтожении сил противника, а на ударах по ключевым узлам, которые поддерживают его военную машину.

Да, у Украины нет стратегических бомбардировщиков или малозаметных самолетов, как были у нас, но она это компенсирует инновациями.

Эти удары нарушили работу российской авиации, заставили перераспределить ключевые активы и заставили Москву вложиться в оборону своей территории. Это не просто тактический успех. Это символ новой стратегической модели.

Вот это, на мой взгляд, действительно важно, потому что Украина демонстрирует, как асимметричные инновации могут заменить грубую силу. Демонстрируя способность добиваться конкретных и ощутимых результатов на поле боя, не вступая при этом в лобовое столкновение с численно превосходящими силами противника, Украина наглядно показывает, что победа в этой войне – вполне достижимая цель.

Конечно, нужно делать и то, и другое. Однако, действуя таким образом, Украина снова напоминает всему миру простую, но вечную истину, что в условиях войны именно стратегическое мышление, способность к гибкому принятию решений и оперативные инновации чаще всего играют значительно более решающую роль, чем само лишь численное или техническое превосходство противника.

Именно поэтому доктринальные последствия такого подхода оказываются по-настоящему значимыми, делая акцент на достижении стратегических результатов, а не ограничиваясь исключительно традиционными методами вроде прямого силового противостояния с войсками противника. Украина получает возможность гибко выбирать более эффективные и экономически оправданные пути для достижения поставленных целей при значительно меньших затратах ресурсов. Именно в этом смысле операция "Паутина" и была настолько важна.

Эта операция может открыть для Украины "окно возможностей", переломить ход войны в свою пользу, атакуя аэродромы стратегической авиации России в глубине ее территории?

Безусловно. Но речь идет не только об авиабазах. Это целостный подход, новая стратегическая линия. Как мне кажется, Украина уже в определенной степени начала ее внедрять. Сейчас важно не просто зафиксировать этот опыт, а использовать его как модель, перенести примененные принципы на другие критически важные центры притяжения, системы командования и управления, высшее военное руководство России, а также объекты энергетической инфраструктуры, расположенные вблизи крупных военных баз.

Ведь именно энергия остается одним из ключевых факторов стратегического влияния на ход войны. Речь идет о целенаправленной и продуманной комбинации действий, определить те ключевые элементы, которые обладают наибольшим потенциалом влияния и играют решающую роль в способности России продолжать свою агрессию, а затем нанести по этим точкам такие удары, которые существенно подорвут их эффективность и функциональность.

Это не всегда будет силовое воздействие. Уже ведутся и кибероперации. Но важно само мышление, ориентированное на конечный эффект, как создать для России сложности, которые подорвут ее способность продолжать агрессию. Это стратегия, которую Украине нужно продолжать развивать. Она уже работает в этом направлении. Но важно еще сильнее сосредоточиться на этом подходе, параллельно удерживая позиции в отношении тех российских сил, которые уже находятся на украинской территории.

Интервью с Дэвидом Дептулом: смотрите видео

Как заставить Путина к реальным переговорам

Украинские спецслужбы намекают, что подобные удары будут продолжаться на территории России до тех пор, пока та ведет войну против Украины. Но достаточно ли этого, чтобы заставить Владимира Путина пойти на какие-либо уступки за столом переговоров?

В этом, собственно, и заключается суть такого подхода, ориентированного на достижение конкретного стратегического эффекта. Шаг за шагом он подводит противника к неизбежному осознанию того, что он больше не способен выигрывать эту войну и теряет контроль над ее ходом. Это один из моментов, которые я хотел бы донести до вашей аудитории.

Россия проигрывает эту войну. Они проигрывают стратегически, оперативно и морально. Стратегически ее основные цели уже провалились. Украина не позволила России взять Киев. Вместо того, чтобы разделить Запад, агрессия России укрепила НАТО и изолировала ее экономически и дипломатически. Оперативно Украина обходит Россию.

Мы только что обсуждали атаку 1 июня. Это была блестящая идея – разместить высокоточные боевые дроны и поразить стратегические российские бомбардировщики в глубине российской территории. Это больше, чем тактический успех. Это стратегическая инновация, которая свидетельствует о том, что Украина адаптируется быстрее, чем Россия.

Морально, Украина борется за защиту своего народа, одновременно Россия целенаправленно бьет по мирным жителям, потому что не может победить на поле боя и знает это. Это не сила, это отчаяние. Думаю, что инерция меняется. Украина имеет ум, храбрость и инициативу, и факты говорят сами за себя. Россия не побеждает, она проигрывает. И важно, чтобы мир об этом знал.

Продолжение давления на ключевые центры притяжения в России в конце концов приведет к тому, что Путин осознает, что в его же интересах остановить агрессию, потому что эта война разрушает жизнь внутри самой России. К сожалению, на это нужно время. Россия, по-прежнему, делает ставку на войну на истощение, несмотря на потери, которые приближаются к 1500 военнослужащих в день, добиваясь лишь незначительных территорий.

Нежелание Путина признать очевидный факт того, что конфликт зашел в затяжной и кровопролитный "тупик", с большой долей вероятности приведет к продолжению боевых действий нынешней интенсивности, и вряд ли позволит России вернуться за стол переговоров хотя бы до начала зимней кампании, если вообще позволит в обозримом будущем.

Единственный способ заставить его сесть за стол переговоров, осознать, что это в его интересах – нарастить давление на критические цели внутри России.

То есть вы уверены в том, что убедить Путина пойти на любую сделку возможно тогда, когда он осознает, что в этой войне он теряет больше, чем получает, и что дальнейшее сопротивление становится для него бесперспективным?

Абсолютно. Также важно понимать, к сожалению, не все это осознают, что Путину не важны человеческие жизни. Он бросает людей в бой, обращаясь с ними словно с бездушным инструментом, абсолютно не считаясь с человеческими потерями и страданиями. Поэтому все попытки взывать к нему словами "люди гибнут", "нужно срочно остановиться" оказываются абсолютно бессмысленными, ему на это глубоко безразлично.

Зато он проявляет явный интерес к ключевым элементам, которые напрямую влияют на его личные выгоды и на интересы тех олигархов, которые его поддерживают и от которых он зависит. Украинская разведка имеет серьезное понимание того, какие именно цели в этом смысле приоритетны. Уверен, что у нее есть хорошие планы по продолжению давления на эти объекты.

Сможет ли Россия реально помешать Украине наносить удары по таким целям, расположенным глубоко на территории самой России? Или же это просто невозможно сделать эффективно из-за огромных размеров страны, больших расстояний между аэродромами и военными базами, а также из-за нехватки, например, современных систем ПВО и других средств защиты?

Это возвращает нас к концепции, о которой мы уже говорили, ориентированной на эффект подхода. Базы Путина разбросаны по всей территории. Одна из важнейших вещей, показанных 1 июня, заключается в том, что не существует места или цели внутри России, где можно было бы спрятаться от досягаемости Украины. Благодаря инновационным решениям Украина показала, что способна наносить удары там, где считает нужным. Сейчас Украине особенно важно значительно усилить это давление, и предположительно, она уже активно этим занимается.

К сожалению, западные страны в течение последних 3 лет фактически связали Украине руки, существенно ограничив ее возможность использовать современное оружие, способное эффективно поражать цели, расположенные глубоко на территории России. Это заставило Украину разработать собственные системы вооружения. Речь идет о крылатых ракетах большой дальности, которые часто называют дронами, но по сути это именно крылатые ракеты.

Также разрабатываются и другие инновационные средства, что наглядно продемонстрировал пример 1 июня. Обычные квадрокоптеры со взрывчаткой имеют сравнительно небольшой радиус действия, однако Украина смогла найти эффективные способы доставлять их гораздо ближе к цели и применять с максимально выгодного положения. Применение подобных инициатив, безусловно, играет на руку Украине и значительно усиливает ее позиции.

Я лишь искренне сожалею, что Запад не предоставляет Украине достаточных возможностей, ограничивая ее в доступе к необходимому оружию и накладывая на нее различные серьезные ограничения. Надеюсь, хотя бы европейские страны усилят свою поддержку в этом направлении в будущем.

Почему Путин верит в оккупацию 4 областей

По информации агентства Bloomberg, Владимир Путин, похоже, уверен, что Россия одерживает победу и рассчитывает, что его армия сможет захватить все 4 украинских региона до конца этого года. Каково ваше мнение по поводу этих целей России? Почему Путин настолько оторван от реальности в своих военных задачах и оценке ситуации на фронте?

Вопрос замечательный, и честно говоря, ответ на него довольно прост, потому что именно это ему и докладывает его военное командование. Напомню, что Россия и лично Путин живут в условиях, где он полностью контролирует информационный поток. Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что по численности и ресурсами уступает России многократно, показывает поразительные результаты в сдерживании этой сверхдержавы, это организация и качество управления.

Но вы проделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность. На то есть много причин. Один из ответов, который непосредственно касается сути вашего вопроса, заключается вот в чем – в России успеха добиваются не благодаря профессионализму, а благодаря угождению руководству. Именно поэтому у Путина сложилось ложное представление о том, что он побеждает, однако на самом деле он терпит поражение и осознает это только в случае "драматического краха".

У нас это называют выражением "пить свою же ванну". Это когда человек настолько оторван от реальности, что верит в собственные иллюзии. В России это явление стало институционализированным.

В российской армии нельзя продвинуться по службе благодаря заслугам или за способности к командованию. Почему Путин уволил так много российских военных командиров? Потому что они потерпели неудачу. А неудача стала следствием отвратительного управления, слабой подготовки и устаревшей военной доктрины.

Как операция "Паутина" повлияет на ядерную безопасность

Как операция "Паутина" может повлиять на ядерное сдерживание и на протоколы безопасности, направленные на защиту стратегических бомбардировщиков?

Те угрозы и возможности, которые были наглядно продемонстрированы во время атаки 1 июня, на самом деле не представляют собой ничего принципиально нового и не могут считаться неожиданными учитывая предыдущий опыт и имеющиеся данные. Соединенные Штаты уже на протяжении нескольких десятилетий полностью осознают, что регулярно сталкиваются с подобного рода серьезными угрозами.

Однако в прошлом на основе оценки ситуации принимались решения, что вероятность подобных атак была довольно низкой, и поэтому значительные инвестиции в так называемую защиту объектов, иначе называемую системой Force Protection, признавали избыточными и нецелесообразными с точки зрения затрат и эффективности. Поэтому этих инвестиций не делали. Сегодня мы можем наблюдать значительное повышение уровня осознания уязвимости не только авиабаз, но и всей критической инфраструктуры в целом, что обусловливает необходимость принимать более серьезные меры по ее защите.

В Китае еще в 1999 году два офицера военно-воздушных сил написали книгу, в которой изложили свое видение возможных действий в таких сценариях. Книга получила название "Безграничная война". Ее можно найти в интернете. Поэтому идея не новая. Просто ваша операция "Паутина" раскрыла реальность того, чего на самом деле можно достичь. Осознание уязвимости авиабаз существует уже много лет.

Если вернуться во времена холодной войны и внимательно взглянуть на систему охраны объектов НАТО того периода, то можно заметить, что каждая натовская авиабаза размещала истребители в специально укрепленных ангарах для обеспечения максимальной защиты. Но после окончания холодной войны западные государства признали, что угроза значительно снизилась. И, соответственно, внимание к вопросам защиты объектов ослабло.

Сегодня же, с появлением квадрокоптеров со взрывчаткой, которые по сути являются портативными высокоточными боеприпасами, у нас появилось новое средство для подобных атак. Это снова привлекло пристальное внимание к критической важности защиты военной инфраструктуры.

Имеет ли смысл концепция "Золотого купола" после операции "Паутина"?

Да, безусловно. Хотя при этом следует понимать, что само понятие "Золотой купол" до сих пор не имеет четкого и окончательного определения. У разных людей оно может вызывать совершенно разные ассоциации и интерпретации.

Однако, независимо от того, считает ли его основной целью защиту от баллистических ракет, крылатых ракет или дронов, существует один ключевой компонент, о значении которого невозможно спорить, – это сенсорный уровень, обеспечивающий своевременное обнаружение угроз.

С точки зрения США исключительно важно, чтобы существовала возможность обнаруживать запуск вооружений и отслеживать их траекторию. Говорится здесь не только о Соединенных Штатах, это касается всего международного сообщества свободных и миролюбивых стран. Крайне важно иметь современные системы, способные своевременно выявлять угрозу, чтобы иметь возможность оперативно выстроить эффективную оборону.

Будь то перехватчики, находящиеся в космосе, или наземные лазерные установки, или традиционные истребители, предназначенные для перехвата и уничтожения крылатых ракет, все эти средства играют важную роль в комплексной системе защиты. Именно такой продвинутый сенсорный уровень является критически важным для любого возможного будущего сценария отражения атакующего оружия. Он будет выступать в роли ключевого и незаменимого элемента всей системы обороны.

Израиль действует на опережение

Как бы вы оценили действия обеих сторон – Израиля и Ирана – в воздухе, в этой воздушной кампании между военно-воздушными силами и системами противовоздушной обороны Израиля и Ирана?

Это действительно значимое событие, ведь Ближний Восток вошел в фазу открытого межгосударственного военного конфликта. Израиль и Иран больше не воюют через посредников – это прямая война. По сути, это война в воздухе и космосе с применением дальнобойных ударов, баллистических ракет и других средств.

Для Израиля это вопрос выживания. Его цель – не просто отбить атаки, а полностью лишить Иран возможности создать и развернуть ядерное оружие.

После многих лет иранской эскалации, ядерного шантажа и прокси-агрессии Израиль принял решение действовать на опережение. Речь идет о недопущении превращения наиболее дестабилизирующего режима в регионе в ядерную державу. С другой стороны, Иран борется за сохранение своего режима.

И главной опорой его власти, по-прежнему, остается именно перспектива обладания и потенциального применения ядерного оружия. В течение 40 лет аятолла использовал тактику затягивания, отрицания и обвинений, чтобы проложить себе путь к этой цели.

Разница сейчас заключается в том, что он потерял часть самых компетентных военных лидеров, которые ранее играли ключевую роль в расчетах рисков. Президент Дональд Трамп сегодня воспринимает достижение господства в воздухе над Ираном, уничтожение лидеров ХАМАС и "Хезболлы", а также успешные израильские авиаудары как признаки того, что риски для вооруженных сил США значительно ниже, чем когда-либо ранее в случае принятия решения о военных действиях.

Да, стратегическая оценка ситуации изменилась. И, по моему мнению, Соединенные Штаты также должны изменить свою реакцию.

США обязаны укрепить режим ядерного сдерживания. Поддержка Израиля в его усилиях по ликвидации иранского ядерного потенциала – это не только вопрос региональной безопасности. Это стратегическая необходимость, которая способна существенно усилить глобальную безопасность и предотвратить распространение ядерного оружия.

Знаю, что все это достаточно насыщенно и требует внимания, но крайне важно осознать одну вещь. В современном мире, где такие противники, как Иран, прилагают большие усилия, чтобы закрыть доступ с помощью современных и сложных систем ПВО, израильская воздушная кампания наглядно демонстрирует, какая сторона контролирует небо. Фактически, она диктует условия и ход всей битвы. И именно этот важный урок должна тщательно усвоить каждая современная армия и каждый опытный стратег, планируя свои действия и принимая решения.

Преимущество в воздухе сегодня – это не опция. Это фундамент победы. И еще один важный момент, который, по моему мнению, может особенно заинтересовать вашу аудиторию, – это необходимость отдельно подчеркнуть выдающееся и эффективное применение истребителей-невидимок F-35 в достижении стратегических целей Израиля. Без малозаметности и ситуационной осведомленности, которые обеспечивают F-35, израильтяне не смогли бы достичь таких успехов.

Именно самолеты F-35 ВВС Израиля выполнили первые глубокие проникающие удары, успешно приглушили, а затем полностью уничтожили системы ПВО Ирана, которые, кстати, базируются на российских военных разработках. После этого они собирали разведданные в режиме реального времени, в то время как F-15 и F-16 следовали за ними с тяжелыми боезарядами для длительных бомбардировок.

И вот что я вам скажу: если бы Украина имела эскадрилью F-35, вы уже победили бы Россию. И, возможно, в будущем F-35 станут частью Воздушных сил Украины.

Несомненно, именно так и должно быть.

На что способны истребители F-35

В то же время остаются скептики, которые критикуют технологию малозаметности истребителей F-35 и ставят под сомнение ее эффективность. Но последняя операция израильских ВВС над Ираном – разве она не доказывает, что эта технология действительно работает? И правда ли, что российские системы ПВО не смогли вовремя обнаружить и зафиксировать присутствие истребителей F-35 в воздушном пространстве?

Именно так. Это яркое и наглядное доказательство того, на что на самом деле способна современная авиация 5 поколения – такие передовые самолеты, как F-35. Причем говорится не только о технологии малозаметности, но и о высокоразвитом комплексе сенсоров и систем наблюдения. Я уже много лет говорю: называть его просто истребителем – не совсем правильно. F-35 – это не просто истребитель.

Иначе говоря, он выполняет все эти функции одновременно:

разведка;

радиоэлектронная борьба;

управление;

наблюдение.

Этот самолет является не только оружием, но и сенсором, который интегрирует весь доступный массив данных и применяет его на практике – проникая в зону действия вражеской ПВО и нанося удары, соответствующие тактической обстановке. Это принципиально новый инструмент ведения войны.

Израиль побеждает в воздушной войне с Ираном

Насколько долго Иран способен выдерживать подобные атаки? Сколько еще он сможет продолжать ракетные обстрелы Израиля? Остались ли у него достаточные запасы ракет для ведения войны с такой интенсивностью? И какую роль играют израильские системы противовоздушной обороны в этом конфликте?

Вопрос действительно важный, и мы наблюдаем его развитие ежедневно. Прежде всего хочу подчеркнуть: существует огромная разница между тем, как применяют силу Иран и Израиль. Израиль наносит точечные удары по конкретным целям. Иран же продолжает запускать неточные и часто бесцельные залпы ракет, направленные именно на мирное гражданское население Израиля.

По сути, эта тактика полностью совпадает с той, которую Россия использует в своей военной агрессии против Украины. Их главная цель – вызвать и посеять чувство страха и паники среди мирных граждан, чтобы дестабилизировать общество и подорвать уверенность людей в собственной безопасности.

Я имею в виду как Россию – в контексте ее действий, ее преступных действий против Украины, – так и Иран – в действиях против Израиля.

Недавно был нанесен прямой удар по больнице – еще одно подтверждение этой стратегии. Теперь относительно вашего вопроса. Да, несмотря на то, что Иран располагает ракетным арсеналом, насчитывающим тысячи единиц, по официальным данным Израиля уже уничтожено около 40% всех иранских пусковых установок. И этот показатель будет расти.

Иран расходует свои запасы ракет – это лишь вопрос времени. Израиль, используя точные и тщательно просчитанные удары, методично и последовательно уничтожает их ракетные возможности и инфраструктуру. Иран уже фактически не способен эффективно защищать свое воздушное пространство, что предоставляет Израилю значительное стратегическое преимущество и позволяет регулярно и беспрепятственно наносить удары по важным объектам на территории противника.

Все имеющиеся признаки и данные однозначно свидетельствуют о том, что Израиль постепенно, но уверенно одерживает преимущество в этой сложной и затяжной кампании. А в течение ближайших нескольких недель Иран почти полностью потеряет свои возможности для ведения агрессивных действий.

То есть Израиль побеждает в воздушной войне с Ираном?

Абсолютно правильно, без всяких сомнений.

Хотел бы обсудить возможные военные действия США. По данным Axios, Трамп рассматривает удары по ядерной программе Ирана. Смогут ли ВВС США эффективно поразить глубоко защищенные объекты, в частности центр обогащения урана в Фордо?

Вопрос, безусловно, актуальный. Об этом говорят уже давно. И правда заключается в том, что уничтожение всей ядерной программы Ирана – это исключительно сложная и комплексная задача.

Во-первых, объекты разбросаны по всей стране. Некоторые из них, например, Фордо, расположены на большой глубине под землей и хорошо защищены. Почему Фордо такой важный? Потому что именно там размещено 3000 центрифуг, скрытых под слоем горной породы на глубине около 100 метров и защищенных сложной системой ПВО.

Во-вторых, это проблема разведки. Израиль, как и Украина, имеет мощный разведывательный потенциал, но даже он не может знать точное местонахождение всех объектов, особенно засекреченных. Иран прилагает огромные усилия, чтобы скрыть свою деятельность. Невозможно уничтожить то, существование чего невозможно достоверно подтвердить. Но я считаю, что первоклассная израильская разведка заслуживает высокой оценки. Даже при 90% уверенности, остальные 5 – 10% могут оказаться критическими. Например, возникает вопрос: где именно сейчас хранится наиболее обогащенный иранский уран и насколько хорошо защищены эти места.

В-третьих, даже если удар будет успешным и программа будет остановлена, этого недостаточно. Нужно постоянное давление и долгосрочная стратегия, чтобы не допустить ее восстановления. И, откровенно говоря, хоть некоторые и реагируют на это эмоционально, эта стратегия в конце концов должна включать устранение нынешнего иранского режима. Без этого муллы просто продолжат стремиться к уничтожению Израиля через развитие ядерного оружия.

Я не утверждаю, что это должна быть главная цель. И не говорю, кто именно должен это сделать. В конце концов, это решение должен принять сам иранский народ.

Но мы должны быть реалистами. Это действительно масштабная тема, но я хотел донести до вас всю сложность полного уничтожения ядерной программы Ирана.

Возвращаясь к вашему вопросу – смогут ли Соединенные Штаты применить бомбу GBU-57 против объекта в Фордо? Ответ – да.

Но все зависит от деталей. Состав породы над центрифугами определяет, сколько боеприпасов понадобится. Именно это определяет, сколько единиц вооружения нужно будет применить.

Номинально бомба GBU-57 способна проникать примерно на 60 метров вглубь. Центрифуги в Фордо расположены на глубине от 250 до 300 футов. Одной бомбы будет недостаточно.

Реализовать это можно так: сбрасывается первая бомба, затем самолет выполняет разворот по траектории в форме восьмерки, возвращается и сбрасывает вторую боеголовку в ту же точку. При необходимости эту тактику дополняют третьим или даже четвертым ударом.

Существуют различные методы, и я действительно верю, что у нас есть техническая возможность вывести объект у Фордо из строя. Существуют также альтернативные средства – более рискованные. Речь идет о спецоперации с привлечением сил специального назначения, которые могут быть заброшены на объект. Я не буду вдаваться во все подробности, но существуют альтернативы – а также комбинации этих методов.

Возвращаясь к вопросу преимущества в воздухе: операция не обязательно должна быть выполнена в строго ограниченные сроки. Израиль сейчас имеет преимущество во времени – он может быть в любой точке, где посчитает нужным, и оставаться над иранскими ядерными объектами столько, сколько потребуется. Это создает еще один вариант – контроль доступа к объекту: вы уничтожаете входы в подземные комплексы, а затем, как только фиксируете попытку их восстановить – наносите повторный удар.

Существуют различные варианты нейтрализации центрифуг в Фордо.