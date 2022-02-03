Ізраїль присвоїв звання Праведників народів світу кільком українським родинам

Ізраїльське посольство в Україні вшанувало кілька українських родин з Києва, Тернополя, Тернопільської, Рівненської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Вони отримали звання Праведників народів світу – за порятунок євреїв.

Захід ізраїльські дипломати провели разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні. Почесне звання родини отримали за хоробрий порятунок євреїв під час Голокосту, його вручав особисто посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Раніше У Бабиному Яру молитвою вшанували пам'ять жертв Голокосту

Кому вручили звання Праведників народів світу

Петру Павловському (посмертно) та його брату Ігнату Павловському (посмертно) за порятунок Міхаеля Грінштейна та його батька Шмуеля, дружини, трьох дітей та двох родичів Ісаака Подежви та Роні Шварцберг. Нагороди отримали онуки братів – Анатолій та Володимир Павловські.

(посмертно) та його брату (посмертно) за порятунок Міхаеля Грінштейна та його батька Шмуеля, дружини, трьох дітей та двох родичів Ісаака Подежви та Роні Шварцберг. Нагороди отримали онуки братів – Анатолій та Володимир Павловські. Олександрі Байнак (посмертно) за порятунок Хани Шварцман та Леоніда Сітковецького. Нагороду отримала правнучка Олександри Байнак Анастасія Миколаївна.

(посмертно) за порятунок Хани Шварцман та Леоніда Сітковецького. Нагороду отримала правнучка Олександри Байнак Анастасія Миколаївна. Марії Жосул (посмертно) за порятунок Белли Клеваневської. Нагороду отримала онука Марії Ольга Коханевич.

(посмертно) за порятунок Белли Клеваневської. Нагороду отримала онука Марії Ольга Коханевич. Павлу і Марії Натаровим (посмертно) за порятунок Раї Агранович-Задера. Нагороду отримала дочка Праведників Іраїда Козачук.

За кожною з цих історій можна зняти книгу, – посол

Посол Ізраїлю в Україні наголосив, що за кожною з цих історій можна зняти фільм або написати книгу.

Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне насамперед у тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір, – незважаючи ні на що, залишатися людьми,

– зазначив Бродський.

Дивіться фото з церемонії / Фото посольства Ізраїлю:

Що відомо про звання Правденик народів світу:

Це звання Ізраїль використовує для того, аби відзначити неєвреїв.

Мовиться про людей, які рятували життя євреїв під час Голокосту.

З 1953 року в Ізраїлі працює комісія, яка вирішує, кому надати це почесне звання.

Які вимоги для того, аби отримати звання Праведника народів світу:

– тільки єврейська спільнота може висунути кандидатуру;

– не беруться до уваги ті, що допомагали своїй родині, чи євреї, навернені в християнство;

– допомога мала повторюватись або бути значною;

– допомога мала надаватись без очікування будь-якої фінансової компенсації.

Текст публікації посольства Ізраїлю в Україні:

Посольство Держави Ізраїль в Україні разом із Національним музеєм історії провели церемонію вшанування 5 родин з Києва, Тернополя, Тернопільської, Рівненської, Дніпропетровської та Вінницької областей, визнаних Праведниками народів світу за те, що вони хоробро рятували життя євреїв під час Голокосту.

"За кожною із цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна із них достойна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне насамперед у тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір, – не зважаючи ні на що, залишатися людьми", – зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.