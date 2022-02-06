Ізраїль прощається з більшістю коронавірусних обмежень
Джерело:The Times of Israel
В Ізраїлі скасовують більшість COVID-обмежень. На таке рішення уряд пішов через зниження захворюваності на Омікрон.
Ізраїльський кабінет міністрів проголосував за скасування більшості карантинних вимог. Нові правила почнуть діяти з 7 лютого і працюватимуть до 1 березня.
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Нові правила починають діяти з 7 лютого
Для того, аби відвідувати ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали, вже не будуть необхідні "зелені паспорти". Також не буде потрібно дотримуватись обмежень щодо кількості людей у закладах. Скасували і дистанцію між столиками в 1,5 метра.
Самі Green Pass не скасували
Green Pass ізраїльтянам таки знадобиться – для того, аби потрапити в закриті приміщення, де ризик заразитись – високий. Мовиться, наприклад, про дискотеки та приміщення для святкувань.Зверніть увагу! Чинний Green Pass дійсний для всіх тих, хто одужав або отримав дві дози вакцини за останні чотири місяці, а також тих, хто отримав три або чотири дози в будь-який час.
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Що відомо про коронавірус в Ізраїлі:
- Станом на 6 лютого в Ізраїлі виявили понад 3 мільйони 142 тисячі випадків коронавірусу.
- Щодоби в країні виявлять більше ніж 40 тисяч випадків COVID-19.
- Ізраїль став першою у світі країною, де стали щепити дорослих 4-ою дозою вакцини проти коронавірусу.