Ізраїльські танки в Секторі Гази: ЦАХАЛ провів локальні рейди
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
Ізраїль завдає ударів по Палестині, зокрема по Сектору Гази. Повідомляють про рейди в цей район.
Бойовики ХАМАС закликали мусульман усього світу приєднатися до них, влаштувавши у п'ятницю, 13 жовтня, єврейські погроми. У Франції зарізали вчителя, зловмисника затримали.
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Що повідомляють офіційні джерела Ізраїлю
У ЦАХАЛ стверджують, що протягом минулої доби здійснили рейди на території Сектора Гази – шукали заручників і знищували терористів та їхню зброю.
Солдати ЦАХАЛ знешкодили терористичні осередки та інфраструктуру, розташовані в цьому районі, в тому числі осередок ХАМАС, який випустив протитанкові ракети в бік ізраїльської території,
– повідомляють у відомстві.
Б'ють і по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази та пускових установках протитанкових ракет.
Операція ЦАХАЛ проти ХАМАС: дивіться відео
Що пишуть ізраїльські ЗМІ
The Times Of Israel передає, що під час операції було серйозне озброєння. Так, участь у локальних рейдах у Секторі Гази взяли не тільки піхотинці, але й танкісти.
Углиб сектору вони не пішли.
Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що бронетанкові та піхотні сили провели обшуки й зірвали запуск протитанкових керованих ракет, які мали намір проникнути на ізраїльську територію,
– цитує видання.
Також у районі "виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуках зниклих безвісти".
Що відбувається в Ізраїлі зараз
- Бойовики обстріляли місто Ашкелон, пошкоджено будівлю та авто. ХАМАС випустив 150 ракет.
- Україна встановлює, скільки наших громадян загинуло в Ізраїлі, та перевіряє інформацію про заручників.
- З'явилися кадри, як терористи увірвалися на фестиваль на кордоні Сектору Гази.