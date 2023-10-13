Ізраїльські танки в Секторі Гази: ЦАХАЛ провів локальні рейди

Ізраїль завдає ударів по Палестині, зокрема по Сектору Гази. Повідомляють про рейди в цей район.

Бойовики ХАМАС закликали мусульман усього світу приєднатися до них, влаштувавши у п'ятницю, 13 жовтня, єврейські погроми. У Франції зарізали вчителя, зловмисника затримали.

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Що повідомляють офіційні джерела Ізраїлю

У ЦАХАЛ стверджують, що протягом минулої доби здійснили рейди на території Сектора Гази – шукали заручників і знищували терористів та їхню зброю.

Солдати ЦАХАЛ знешкодили терористичні осередки та інфраструктуру, розташовані в цьому районі, в тому числі осередок ХАМАС, який випустив протитанкові ракети в бік ізраїльської території,

– повідомляють у відомстві.

Б'ють і по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази та пускових установках протитанкових ракет.

Операція ЦАХАЛ проти ХАМАС: дивіться відео

Що пишуть ізраїльські ЗМІ

The Times Of Israel передає, що під час операції було серйозне озброєння. Так, участь у локальних рейдах у Секторі Гази взяли не тільки піхотинці, але й танкісти.

Углиб сектору вони не пішли.

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що бронетанкові та піхотні сили провели обшуки й зірвали запуск протитанкових керованих ракет, які мали намір проникнути на ізраїльську територію,

– цитує видання.

Також у районі "виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуках зниклих безвісти".

Що відбувається в Ізраїлі зараз