В Ізраїлі скоїли теракт: щонайменше 5 загиблих

В Ізраїлі скоїли третій за тиждень теракт. Внаслідок цього загинули 5 людей. Поліції вдалось ліквідувати стрільця. Трагічний інцидент відбувся близько 20:00 29 березня у місті Бней-Брак.

За даними Ізраїльського агентства безпеки Shin Bet, терористом виявився 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці.

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Офіцери поліції обшукували територію біля місця трагедії, інших стрільців не виявили. Однак мер Бней-Брак Авраам Рубінштейн закликав людей залишатись вдома.

Що відомо про теракт в Ізраїлі

За даними поліції Ізраїлю, терорист спочатку відкрив вогонь на вулиці Герцля на розі Жаботинського в Бней-Браку, де вбив першого чоловіка, який сидів у його автомобілі.

Згодом терорист відкрив вогонь у магазині, убивши ще двох людей. Потім він застрелив перехожого на цій вулиці, а далі рушив до сусіднього міста Рамат-Ган на південь.

Саме там терорист знову відкрив вогонь і важко поранив п'яту людину. Ним виявився офіцер поліції. На жаль, врятувати його не вдалось.

Реакція влади на низку терактів

Відразу після п'ятого пострілу, силам безпеки вдалось ліквідувати терориста.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет терміново проведе консультацію з питань безпеки за участю міністра оборони, міністра внутрішньої безпеки, начальника штабу, начальника Шін Бет, глави поліції Ізраїлю та інших посадових осіб.

У своєму твітері Беннетт заявив, що Ізраїль "зіткнувся з хвилею вбивчого арабського тероризму".

Я молюся за благополуччя поранених. Ми будемо боротися з терором наполегливістю, впертістю та залізним кулаком,

– написав прем'єр.

Нагадаємо, що це вже третій теракт за тиждень в Ізраїлі. Внаслідок теракту, який скоїли 27 березня, 2 людей загинули, ще 8 постраждали.