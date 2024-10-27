В Ізраїлі вантажівка врізалась в автобусну зупинку: багато постраждалих

В Ізраїлі зранку 27 жовтня вантажівка врізалась в автобусну зупинку. Відомо про десятки постраждалих.

Про це повідомляє The Times of Israel. У поліції підозрюють, що водій навмисно в'їхав у людей, а його дії попередньо кваліфікують як теракт.

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В Ізраїлі вантажівка в'їхала у зупинку з людьми

Зранку 27 жовтня у місті Рамат-га-Шарон на перехресті Глілот вантажівка в'їхала у людей, які стояли на автобусній зупинці. Відомо, що постраждали десятки людей.

Нині поліція встановлює усі деталі цього інциденту. Втім, не виключено й те, що це міг бути теракт і водій навмисно врізався у натовп на зупинці.

Довідка. У районі Глілот поблизу Герцлії розташована штаб-квартира Моссада разом з кількома розвідувальними підрозділами ЦАХАЛу, включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.