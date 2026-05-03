Удар по "тіньовому флоту" Росії: Швеція затримала підозрілий нафтовий танкер
- Берегова охорона Швеції затримала нафтовий танкер Jin Hui, що може входити до "тіньового флоту" Росії, через фальшивий прапор і відсутність страхування.
- Танкер перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії та Швейцарії.
Берегова охорона Швеції затримала та оглянула нафтовий танкер, який може належати до російського "тіньового флоту". Судно Jin Hui, що перебуває під санкціями, викликало підозри через фальшивий прапор і відсутність страхування.
До операції були залучені берегова охорона та інші профільні служби. Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.
Дивіться також Більше не зможе запускати ракети: ЗСУ успішно атакували носій "Калібрів"
Що відомо про затримання ймовірного судна російського "тіньового флоту"?
У неділю, 3 травня, берегова охорона Швеції зупинила та провела огляд нафтового танкера Jin Hui, який, за попередніми даними, може бути частиною російського "тіньового флоту".
Довідково. Танкер Jin Hui – судно для перевезення нафтопродуктів і хімікатів, збудоване у 2009 році. Його довжина – 183 метри, дедвейт – понад 46 тисяч тонн. Раніше мав інші назви, зокрема Yi Bao та Alpine Eternity. Судно перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії та Швейцарії через участь в експорті російських енергоресурсів. За даними War & Sanctions, воно належить компанії з Маршаллових Островів із непрозорою структурою власності.
За словами міністра, судно, ймовірно, ходить під фальшивим прапором, а також викликає занепокоєння щодо своєї мореплавності та відсутності страхування. Відомо, що танкер перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та України.
Огляд відбувся у шведських територіальних водах неподалік від міста Треллеборг близько 14:00. До операції були залучені берегова охорона та інші профільні служби, які діяли у тісній координації.
Затримане підсанкційне судно у Швеції / Фото зі сторінки міністра цивільної оборони Швеції
Що потрібно знати про "тіньовий флот"?
"Тіньовий флот" – це мережа нафтових танкерів, яку використовують, зокрема, Росія, Іран і КНДР для обходу міжнародних санкцій, ембарго та цінових обмежень на експорт нафти.
Такі судна транспортують нафту до Китаю, Індії та інших країн, приховуючи реальних власників, страховиків і маршрути перевезень, часто використовуючи так звані "зручні прапори" – наприклад, Панами або Ліберії.Станом на вересень 2025 року до 17% світового танкерного флоту могли бути пов'язані з цією схемою.
Так звані "танкери-привиди" зазвичай є застарілими суднами з непрозорою структурою власності через підставні компанії, які також вимикають системи відстеження, щоб уникнути контролю. Такі перевезення становлять серйозну загрозу для довкілля, адже через технічний стан суден і відсутність належного страхування зростає ризик аварій і розливів нафти.
Водночас використання "тіньового флоту" дозволяє країнам-учасникам отримувати значні доходи, які можуть спрямовуватися, зокрема, на фінансування війни проти України.
Що відомо про інші судна "тіньового флоту", які затримували?
У європейських країнах активізувалися дії проти суден, пов'язаних із російським "тіньовим флотом". Зокрема, у Швеції напередодні конфіскували балкер Caffa, який підозрюють у незаконному вивезенні українського зерна. Наразі суд має вирішити питання про можливу передачу судна іншій державі, зокрема Україні, в межах міжнародної правової допомоги.
Тим часом танкер Deyna, який також пов'язують із "тіньовим флотом" Росії, після затримання французькими військовими прибув до порту Марсель-Фос. Судно передано у розпорядження судових органів для подальшого розслідування.
Крім того, бельгійські військові за підтримки Франції вперше перехопили танкер країни-агресора під час спеціальної операції Blue Intruder ("Синій порушник"). Йдеться, ймовірно, про судно Ethera довжиною близько 180 метрів, збудоване у 2008 році, яке ходило під прапором Гвінеї та використовувало підроблені документи.