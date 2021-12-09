Кабмін з 15 грудня запускає електронну чергу перетину кордону

В Україні з 15 грудня розпочне свою роботу експериментальний проєкт. Його суть полягає в електронному бронюванні часу для перетину кордону.

За допомогою електронної черги планують уникнути кілометрових черг на державному кордоні. Водночас завдяки заброньованому часу на перетин люди зможуть планувати поїздку без врахування "затору" на митниці.

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"Зони очікування" також передбачені

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що принцип роботи електронної черги є доволі простим. Водночас цей механізм вважають дієвим.

Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати по декілька днів,

– повідомив Шмигаль.

Крім того, на пунктах пропуску також планують створити комфортні "зони очікування". За словами Дениса Шмигаля, впровадження електронної черги позитивно вплине на міжнародний імідж України.

Також прем'єр-міністр додав, що уряд виділив 10 мільярдів гривень на трирічну програму модернізації української митниці. Вона передбачає оновлення 20 пропускних пунктів та будівництво 12 нових уже в наступному році.

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Станом на 2021 рік в Україні 230 пунктів пропуску та контролю, 166 з яких – міжнародні, 31 – міждержавні, а ще 33 – місцеві.

Текст публікації Дениса Шмигаля

В Україні розпочнеться експериментальний проєкт «Електронна черга перетину кордону».



Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати по декілька днів.



Також будуть створені комфортні зони очікування. Запровадження «Електронної черги» покращить імідж нашої держави та інвестиційний клімат.



Україна має значний транспортний потенціал, і наші пункти пропуску на кордоні не повинні ставати перепоною. Цьогоріч прийнято план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться модернізація 20 пунктів та будівництво 12 нових. Загальний обсяг програми — майже 10 млрд грн на 3 роки.