Кабмін досі не подав 17 законопроєктів для отримання грошей від партнерів, – нардеп

Україна наразі недоотримала 29,5 мільярда доларів допомоги від міжнародних партнерів. Держава отримає кошти лише в тому разі, якщо будуть ухвалені відповідні законопроєкти. Тут є питання як до Верховної Ради, так і до Кабміну.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олегом Дундою. За його словами, в Кабміні багато розповідають про ризики та виклики. Однак свою роботу, щоб отримати гроші від міжнародних партнерів, там досі не виконали.

В чому проблема?

Як наголосив Дунда, наразі уряд не подав до Верховної Ради ще 17 законопроєктів, про які команда колишньої прем'єрки Юлії Свириденко ще раніше домовлялася з міжнародними партнерами.

Верховна Рада за необхідності проголосує за все, що потрібно. Тут сумнівів немає. Але Кабмін має теж щось зробити, аби ситуація змінилася. Там розкидуються цифрами, які не мають жодних підтверджень,

– зазначив нардеп.

Розгляд законопроєктів у Верховній Раді, ймовірно, розпочнеться вже 12 жовтня. Наразі на порядку денному розглядатимуть законопроєкти, які Кабмін подав ще до призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром. Жодного нового законопроєкту немає. Хоча уряд ще має час аби подати відповідні законопроєкти.

Щоб Верховна Рада проголосувала, ці законопроєкти мають існувати. Якщо вони не розроблені, не ухвалені на засіданні Кабміну, не подані до Верховної Ради, то нам немає за що голосувати. Ініціатором тут має бути Кабмін. Він безпосередньо домовлявся з європейськими партнерами. Достеменно, мабуть, мало хто з депутатів знає, про що були ці домовленості. Тому тут недопрацьовує Кабмін,

– сказав Дунда.

Нардеп прокоментував ситуацію з міжнародною допомогою для України: дивіться відео 24 Каналу

Що говорять в Кабміні?

У середині вересня в Кабміні обіцяли до 15 жовтня ухвалити 42 рішення, які мають розблокувати подальшу міжнародну допомогу для України. Тоді там також підкреслили, що у Верховній Раді вже перебувають 27 законопроєктів, які потрібно ухвалити.

На тлі таких проблем в уряді відклали видатки, які не є першочерговими, до отримання допомоги. Виплати залишатимуться на потреби оборони; соціалку та зарплати працівників бюджетної сфери.

Додамо, колишній радник президента з економічних питань Олег Устенко пояснив, чому виникли непорозуміння між Кабміном та Верховною Радою. Однак зараз важливо відмовитися від взаємних звинувачень та виконати вимоги від міжнародних партнерів, аби ситуація в економіці не стала катастрофічною.