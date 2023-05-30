Кабмін підтримав призначення Олега Кіпера головою Одеської ОВА

Кабмін 30 травня підтримав призначення Олега Кіпера головою Одеської ОВА. Максима Марченка з посади звільнили у березні 2023 року.

Наразі виконувачем обов'язків голови Одеської ОВА є Борис Волошенков. Він обіймає посаду з 10 квітня цього року.

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Кабмін погодив кандидатуру Кіпера

Станом на 30 травня Кабмін погодив Кіпера на посаду голови Одеської ОВА. Тепер відповідний указ має підписати президент Володимир Зеленський.

Погоджено призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Олега Кіпера

Майбутній голова Одеської ОВА родом з села Тимкове (Одеська область). Освіту здобував в Одеській національній юридичній академії. Кар'єру розпочав у 2001 році.

Обіймав такі посади:

слідчого Котовської міжрайонної прокуратури (Одеська область);

прокурора відділу прокуратури Одеської області;

прокурора відділу Генеральної прокуратури України;

начальника управління прокуратури Івано-Франківської області;

заступника начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.

У 2020 році Кіпера представили як нового прокурора Києва.

Зауважте! Колись Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. Призначення зробив одіозний Віктор Пшонка.