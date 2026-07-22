Кабмін погодив призначення Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА

Кабінет Міністрів погодив нового очільника Київської обласної військової адміністрації. Ним став колишній глава КМВА Тимур Ткаченко.

Про це повідомляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Що відомо про призначення Ткаченка в КОВА?

Рішення про призначення Ткаченка на нову посаду Кабмін ухвалив 22 липня.

Погоджено призначення Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації,

– написав Тарас Мельничук.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко з 31 грудня 2024 року був очільником Київської міської військової адміністрації. Президент України підписав указ про звільнення Ткаченка з цієї посади 16 липня 2026 року. Наразі хто саме очолить КМВА – невідомо.

Тоді ж Володимир Зеленський звільнив і начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника. Це пов'язано із тим, що він став Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України у Кабміні Сергія Корецького.

Раніше Тимур Ткаченко обіймав посади заступника міністра розвитку громад та територій України, члена Наглядової ради Укрпошти, заступника міністра стратегічних галузей промисловості, а також був директором Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.