Кабмін опублікував зарплати всіх міністрів

Кабінет міністрів оприлюднив інформацію про заробітну плату своїх членів. Найбільше серед усіх посадовців минулого року отримував очільник МВС Арсен Аваков (понад 100 тисяч гривень), а найменше – міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (трохи більше ніж 32 тисячі гривень).

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Його середня зарплата у 2019 році становила 60 479 гривень. У грудні голова уряду заробив 76 190 гривень, зокрема надбавки становили 40 тисяч гривень, а премія – 36 190 гривень. У вересні зарплата Гончарука була 61 916 гривень, а в жовтні та лютому – 60 087 гривень та 43 724 гривень відповідно.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

У 2019 році його середня зарплата дорівнювала 58 652 гривень. Крім того, у грудні виплати становили 86 774 гривні, включно з надбавкою у 58 655 гривень і премією у 28 119 гривень. Восени Кулебі нарахували майже 150 тисяч гривень: у вересні – 48 523 гривень, жовтні – 56 263 гривень, листопаді – 43047 гривень.

Віце-прем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Очолюване ним відомство з’явилося в Україні у вересні. Тому нараховувати йому заробітну плату почали з цього місяця. Тоді він заробив 52 629 гривень. Натомість у жовтні було трохи менше – 51 тисяча гривень, а в листопаді – 34 141 гривень. У грудні його зарплата становила 84 887 гривень, з яких 35 506 – надбавка та 49 381 – премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у Міністра цифрової трансформації становить 55 664 гривень.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет

У 2019 році його середня зарплата становила 32 386 гривень. В грудні він отримав 17 544 гривень. А у вересні та жовтні – по 48 тисяч гривень, натомість у листопаді – 16 тисяч гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Середня заробітна плата Авакова в 2019 році становила 100 041 гривень. У грудні йому нарахували 186 541 гривень, зокрема надбавки – 49 225 гривень, премії – 137 317 гривень. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 гривен, 82 072 гривень та 97 623 гривень відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

За грудень він отримав 222 592 гривень, з яких надбавка – 73 337 гривень, а премія – 149 255 гривень. У вересні йому нарахували 15 134 гривні, в жовтні – 18 180 гривень та листопаді – 79 883 гривень. Отож, середня заробітна плата Милованова за минулий рік становить 83 947 гривень.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель

У вересні його зарплата становила 18 549 гривень, в жовтні – 33 540 гривень, а в листопаді – 31 102 гривні. В грудні міністр енергетики заробив уже на багато більше – 162 003 гривень, зокрема надбавку у 39 105 гривень та премію у 122 898 гривень. Отже, середня заробітна плата Оржеля в 2019 році склала 61 299 гривні

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