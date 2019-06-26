Кабмін підвищив пенсії: кому і на скільки
Кабінет міністрів України схвалив проект постанови щодо підвищення пенсій українцям з тривалим трудовим стажем. Виплати зростуть з 1 липня.
Підвищення передбачається у разі, коли особи з тривалим трудовим стажем мають невисокий розмір пенсійних виплат.
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Кому підвищили пенсії?
Особам, які мають тривалий страховий (трудовий) стаж, але невисокий розмір пенсійних виплат із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Йдеться про стаж жінок – понад 30 років та чоловіків – зі стажем понад 35 років.
На скільки підвищили пенсії?
Люди, які отримують пенсію, що призначена відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та не досягає станом на 01.07.2019 2 000 гривень, отримуватимуть доплату у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Реалізація цієї постанови потребуватиме додаткових видатків у сумі 643 мільйонів гривень на місяць для близько 2,5 мільйона осіб.
Кабінет міністрів України раніше затвердив порядок перевірки отримувачів субсидій та інших соціальних виплат. Кого та що перевірятимуть – читайте за посиланням.
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