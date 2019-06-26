14:07
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кабмін підвищив пенсії: кому і на скільки

      4069 Читать новость на русском
      Пенсія з 1 липня 2019 року Україна - кому і на скільки підвищили пенсії
      Кабмін підвищив пенсії / sud.ua

      Кабінет міністрів України схвалив проект постанови щодо підвищення пенсій українцям з тривалим трудовим стажем. Виплати зростуть з 1 липня.

      Підвищення передбачається у разі, коли особи з тривалим трудовим стажем мають невисокий розмір пенсійних виплат.

      Важливо: Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки

      Кому підвищили пенсії?

      Особам, які мають тривалий страховий (трудовий) стаж, але невисокий розмір пенсійних виплат із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Йдеться про стаж жінок – понад 30 років та чоловіків – зі стажем понад 35 років.

      На скільки підвищили пенсії?

      Люди, які отримують пенсію, що призначена відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та не досягає станом на 01.07.2019 2 000 гривень, отримуватимуть доплату у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

      Реалізація цієї постанови потребуватиме додаткових видатків у сумі 643 мільйонів гривень на місяць для близько 2,5 мільйона осіб.

      Кабінет міністрів України раніше затвердив порядок перевірки отримувачів субсидій та інших соціальних виплат. Кого та що перевірятимуть – читайте за посиланням.

      Читайте також: Українці отримають надбавку до пенсій у липні: хто та скільки

      blog_ava
      Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      17179
      Теги: Новини України Пенсія Кабінет Міністрів України Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грандіозне завершення театрального сезону: чим здивує Нацопера
      сьогодні , 14:00 Грандіозне завершення театрального сезону: чим здивує Нацопера
      Національна опера України 10
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:49 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      91923
      Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
      сьогодні , 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
      8309
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 12:23 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      6429
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:20 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      29464
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук